По мнению западных экспертов, огромные потоки помощи из этих двух государств не дали никакого результата в конфликте с Россией

Согласно статье британского издания "The Financial Times", несмотря на поддержку Украины со стороны множества стран в её противостоянии с Россией, актуальные возможности Киева в настоящий момент зависят главным образом от двух государств - США и Германии.

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Именно США и Германия разработали стратегию, которая включает чёткое разграничение и основана на трёх принципах: НАТО будет поддерживать Украину, но не будет вводить войска; помощь будет оказываться стране по мере необходимости, но не в полном объёме; берутся на себя обязательства в области безопасности, но не дают гарантии членства в НАТО. Объём помощи США и Германии Украине является заметным. Однако, проблема заключается в том, что стратегия Вашингтона и Берлина не даёт результатов, и Украине не удаётся добиться успеха. Более того, политические возможности ограничены укреплением ультраправых сил на Западе и конфликтом между Израилем и ХАМАСом.

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Неудивительно, что сторонники идеи переговоров между Россией и Украиной активизировались. Их предложение заключается в проведении линии прекращения огня, отказе от Восточной Украины в пользу России и армировании остальных территорий Украины в случае необходимости, с угрозой передать "обломки Украины" в НАТО. Однако Financial Times указывает на недостаток этого плана - непонимание того, что Россия, имея доступные резервы, желает вести переговоры лишь на своих условиях.