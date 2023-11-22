Новая модель сможет поражать цели в автономном режиме и будет иметь три модификации

В Исламской Республике Иран был представлен новейший дрон-камикадзе Shahed-238, оснащенный реактивным двигателем, что отличает его от предшественника в лице БПЛА Shahed-136.

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Этот беспилотник был показан в трёх вариантах. Стандартная модель обладает автономной системой наведения, использующей ИНС и GPS-навигацию. Вторая версия способна захватывать цели в инфракрасном и оптическом диапазонах. А третья версия оснащена радиолокационной системой наведения. Беспилотный летательный аппарат с радиолокационной головкой является аналогом ракетных систем, предназначенных для уничтожения поисковых радаров противника и поражения комплексов противовоздушной обороны.

Все три версии этого БПЛА имеют черную окраску, что является необычным для иранских дронов. По мнению экспертов из издания World Defence News, это может указывать на применение материалов, поглощающих радиоволны, но официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет. Характеристики Shahed-238 пока что покрыты тайной. На презентации прототипа продемонстрировали пуск с движущейся машины, но ожидается, что беспилотник, как и его предшественник Shahed-136, сможет взлетать и с неподвижной платформы.

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Ранние варианты этого дрона с оптической системой наведения управлялись вручную оператором, что ограничивало их дальность поражения и требовало присутствия ретрансляторов рядом с целью. Однако, новые модификации дрона-камикадзе с самонаведением способны автономно атаковать вражеские объекты.