За последний месяц цены на нефть продолжили снижение, что само собой не отвечает интересам организации

ОПЕК +, возможно, придется объявить о более глубоком снижении добычи нефти на этих выходных в свете неожиданного роста предложения из США и других стран, заявил менеджер хедж-фонда Пьер Андюранд.

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Согласно Андюранду, Саудовская Аравия может быть заинтересована в повышении цен и будет настаивать на присоединении других членов ОПЕК + к недавно принятому сокращению добычи, добавил он в интервью Bloomberg Television. Если остальные страны не примут участие в сокращении поставок, Саудовская Аравия может отменить одностороннее ограничение на производство в 1 миллион баррелей в день, что министр энергетики этой страны называет "леденцом на палочке".

"Саудовцы, скорее всего, потребуют от других стран также сократить поставки для поддержания цен. Если другие страны не сократят добычу, они, возможно, воспользуются этим "леденцом на палочке" как потенциальной угрозой",- заявил эксперт.

Ожидается, что на этих выходных, когда ОПЕК + и ее союзники проведут свое заседание, они увидят дальнейшее снижение цен на нефть. На данный момент цена на нефть снизилась на 15% по сравнению с сентябрем и составляет примерно $82 за баррель в Лондоне, несмотря на ожидания роста цен из-за сокращения добычи. Прогнозы на следующий год также выглядят неутешительно, с прогнозируемым дефицитом в первом полугодии, если ОПЕК + будет придерживаться своей текущей политики. Эксперт также отметил, что его сильно удивило увеличение добычи нефти в США в этом году и сохранение стабильных поставок некоторых членов ОПЕК +.

"Рост спроса оказался очень сильным, несмотря на все опасения о слабых макроэкономических перспективах. Проблемой стало предложение, которое оказалось гораздо больше ожидаемого", - сказал трейдер.

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В результате, по мнению Андюранда, Саудовская Аравия и ее союзники из 23 стран должны принять новые меры на предстоящей воскресной встрече. Если остальные страны ОПЕК + не окажут поддержку Эр-Рияду, королевство может ответить, восстановив поставки и снизив цены. Тем не менее, координация таких действий может быть сложной. Большинство стран ОПЕК + уже столкнулись с резким сокращением производства в последние годы из-за недостатка инвестиций и политических кризисов, и у них мало возможностей для дальнейшего сокращения важных экспортных поставок.