Однако, западные аналитики не этого не подтверждают





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Официальные СМИ Северной Кореи заявили, что Ким Чен Ын просмотрел фотографии военной базы Андерсон, гавани Апра и других военных баз США на Гуаме в Тихом океане. Эти фотографии сделаны спутником-шпионом, запущенным Северной Кореей после успешного запуска спутника в космос. Однако США, Япония и Южная Корея, которые следили за запуском, пока не подтвердили наличие спутника-шпиона на орбите. Под предводительством предыдущего лидера, Ким Чен Ира, Северная Корея заявила об отправке разведывательного спутника на орбиту, на котором звучали революционные песни. Однако, Вашингтон утверждал, что спутник, скорее всего, находится на дне моря.

После неудачных попыток вывести спутник-шпион на орбиту в этом году, режим Ким Чен Ына признал неудачу. Тем не менее, государственный информационный аппарат объявил об успешном запуске нового спутника "Маллиген-1" и заявил, что он начнет свою разведывательную миссию с 1 декабря после некоторых доработок.

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Ким Чен Ын отметил, что множество спутников-шпионов необходимо для наблюдения и понимания характера маневров "империалистов США и их вассальных армий", которые угрожают военной ситуации в регионе. Хотя южнокорейские политики считают, что северокорейский спутник будет иметь ограниченные возможности, он может помочь Корейской Народной Демократической Республике в совершенствовании своих ракет, предназначенных для нанесения ракетных ядерных ударов по Южной Корее и Японии, где располагается большая часть американских вооруженных сил в азиатском регионе.