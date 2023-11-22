Об этом сообщают российские военкоры, а также украинские военные, находящиеся на данном участке

В секторе линии боевого соприкосновения в районе Артемовска ведутся успешные операции российских подразделений. Помимо информации от российский военкоров, эти данные подтверждаются и опубликованными материалами украинских информационных источников.

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В соцсетях украинские военные сообщают об активном продвижении российской армии. По имеющимся данным, подразделения Вооруженных Сил России продвинулись юго-западнее железнодорожной станции населённого пункта Клещеевка. Некоторые успехи украинских сил отмечаются восточнее и юго-восточнее посёлка Андреевка и севернее села Зеленополье. На данном участке российские войска добиваются успеха восточнее железнодорожной линии.

Андреевка и Клещеевка находятся на южных окраинах Бахмута. При этом, сам город контролируется российской армией, однако, с июня текущего года украинские силы проводили контрнаступательные операции на российские позиции к югу от Артемовска – в районах Курдюмовки, Клещеевки и Андреевки. Они смогли занять несколько позиций. В настоящий момент российские подразделения уже отбивают эти позиции и оттесняют украинские формирования.

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На данной карте красным цветом обозначены направления основного удара российскими подразделениями, а местоположение ВСУ выделено синим цветом. Следует отметить, что из-за масштабных разрушений Андреевка и Клещеевка можно только условно назвать "населенными пунктами". Украинские силы в данном секторе, как и по другим направлениям контрнаступления, не могут достичь значительных успехов в течение полугода. За все пять месяцев они только понесли большие потери в живой силе и военной технике, включая бронемашины и танки, переданные западными партнёрами.