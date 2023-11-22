Связано это с захватом судна Galaxy Leader, принадлежащего израильскому бизнесмену Рами Унгару

В свете последнего захвата судна в международных водах, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность включения хуситов, получающих поддержку от Ирана, в свой список террористических организаций. Повстанцы осуществили захват судна в отместку за конфликт в Газе.

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"Учитывая недавние нападения хуситов на мирных граждан и теперь пиратство в международных водах, мы начали пересмотреть потенциальные обозначения террористов и будем обсуждать возможные варианты с нашими союзниками и партнерами", - сообщил журналистам во вторник представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Политик отметил, что захват судна Galaxy Leader, принадлежащего израильскому бизнесмену Рами Унгару и находящегося под управлением компании Ray Shipping Group, является "явным нарушением международного права" и недопустимым участием Ирана.

"Иран является соучастником в финансировании хуситов, а его поддержка вооруженных сил, совершивших захват, абсолютно неприемлема", - заявил Кирби.

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Представитель хуситов, в свою очередь, заявил, что израильские суда будут продолжать подвергаться атакам до прекращения военной операции страны против ХАМАСа. В начале президентства Джо Байдена, администрация сняла статус террористов с хуситов в рамках попыток прекратить войну с правительством Йемена, поддерживаемым Саудовской Аравией. Однако, под давлением некоторых союзников на Ближнем Востоке и членов Конгресса, президент США сталкивается с требованиями восстановить этот статус для хуситов.