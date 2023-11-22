Китайские компании сумели обойти жесткие санкции со стороны Запада и произвести высокотехнологичные чипы

Технологическая компания Huawei Technologies Co. вызвала тревогу политиков в Вашингтоне и Токио, когда представила смартфон стоимостью $900, ставший символом быстрого развития Китая в области полупроводниковых технологий. Этот случай также поднял весьма малоизвестную компанию, поставившую чип для Huawei, в самом центре геополитической борьбы между США и Китаем.

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Успехи международной компании по производству полупроводников стали скрытым оружием Пекина в противостоянии с организованной США блокадой, направленной на торможение технологического прогресса Китая. Поставка Huawei усовершенствованного 7-нанометрового процессора вызвала радостные приветствия на родине и недоброе внимание из Вашингтона в связи с явным провалом. Достижения шанхайской компании SMIC, несмотря на то, что уже более 10 лет наложены ограничения Соединёнными Штатами, вызывают еще большее удивление. В 2020 году она была внесена в черный список, но это ей, судя по всему, не помешало продолжать свою деятельность. Министерство торговли должно широко контролировать все оборудование и программное обеспечение, связанные с американскими интересами, но оно продолжало выдавать лицензии некоторым поставщикам SMIC. На данный момент, американские законодатели и эксперты отрасли требуют от администрации Байдена принять более строгие меры, несмотря на риск ухудшения американо-китайских отношений.

"Как только это станет известно, они ничего не смогут сделать, кроме как ужесточить меры в отношении SMIC", - сказал Дуглас Фуллер, адъюнкт-профессор Копенгагенской школы бизнеса. "Если они не усилят контроль над SMIC, то эта политика не имеет смысла", - сказал профессор Копенгагенской школы бизнеса Дуглас Фуллер.

Правительство США заявляет, что его стратегия в отношении чипов направлена не столько на смартфоны Китая, сколько на военные возможности. Полупроводники являются основой технологической индустрии, они используются в моделях искусственного интеллекта, облачных вычислениях, беспилотных летательных аппаратах, танках и ракетах.

В августе 2023 года компания Huawei представила новый смартфон с поддержкой 5G и передовым процессором. Анализ проведенный TechInsights для Bloomberg News показал, что чип, питающий это устройство, был произведен китайской компанией SMIC, вызывая вопросы о возможностях SMIC и эффективности контроля со стороны США.

Однако в долгосрочной перспективе возникает вопрос, сможет ли SMIC производить сложные чипы в большом объеме или США ограничат его возможности. Министр торговли Джина Раймондо, контролирующая технологические ограничения администрации Байдена, заявила, что Китаю не хватает мощностей для масштабного производства таких компонентов.

SMIC успела собрать оборудование для производства микросхем, включая аппараты глубокой ультрафиолетовой литографии от нидерландской компании ASML Holding NV, используемые для производства первых в отрасли 7-нм полупроводников. SMIC поставляет чипы Huawei для DUV-устройств ASML, сообщает Bloomberg News. Компания должна будет перейти на производство более мощных 5-нм чипов с использованием существующего оборудования ASML, сказал Лин, который ранее работал в TSMC. Это мнение разделяют и другие эксперты.

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"Джинн вышел из бутылки", - сказал директор по технологиям и геополитике немецкого аналитического центра Stiftung Neue Verantwortung e.V. Ян-Петер Кляйнхаус.