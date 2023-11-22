За этот период стороны обменяются пленниками и Израиль позволит провести гуманитарные конвои в Газу

Израиль и ХАМАС достигли сделки, по которой за четырехдневное прекращение боевых действий и освобождение некоторых палестинских заключенных из сектора Газа десятки заложников также будут освобождены. Это первое соглашение после начала конфликта, который затронул тысячи людей и унес множество жизней.

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Первоначальный этап сделки заключается в освобождении 50 израильских женщин и детей, удерживаемых ХАМАС в Газе. Взамен Израиль освободит примерно 150 палестинских заключенных, в основном женщин и детей. На втором этапе каждые 10 дополнительных пленников ХАМАС будут освобождены в обмен на продление паузы в боевых действиях на один день. Израиль подтвердил эту информацию в заявлении своего премьер-министра.

Дополнительно гуманитарная пауза позволит увеличить поставки гуманитарной помощи, включая топливо, которое необходимо для сектора Газа, и сделает возможным введение большего количества гуманитарных конвоев. Время начала паузы будет объявлено в течение следующих 24 часов и продлится четыре дня с возможностью продления.

Тем не менее, правительство Израиля подчеркнуло, что это соглашение не означает конец войны. Они продолжат свои операции, чтобы вернуть всех пленников, уничтожить ХАМАС и обеспечить безопасность Израиля от угрозы, исходящей из Газы.

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В рамках соглашения также будет освобождено трое американских граждан, удерживаемых в секторе Газа.