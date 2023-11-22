Об этом сообщают местные средства массовой информации

Стало известно о проведении ракетной атаки на объекты ВСУ в Одесской области. Военные ведомства Украины сообщают, что Российские Вооруженные Силы использовали ракеты Х-31П, которые являются модификацией противорадиолокационных ракет типа воздух-земля. Одной из главных целей российских вооруженных сил в Одесской области являлись установки противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

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В официальных отчетах Украинской армии содержатся ограниченные данные о том, что в Одессе и в районе Белгород-Днестровского произошёл ряд попаданий по административному зданию, портовой инфраструктуре и "открытой местности".

Как стало известно из сообщений в украинских источниках, это самое "попадание по открытой местности" являлось местом, где был расположен немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, поставленные Федеративной Республикой Германия. Интересно отметить, что поражение этой немецкой ПВО произошло почти одновременно с объявлением представителя немецких вооружённых сил о готовности отправить еще одну установку IRIS-T для укрепления противовоздушной обороны региона, в интересах администрации Зеленского.

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Напомним, что обещание передать новый зенитно-ракетный комплекс было дано министром обороны Германии Борисом Писториусом, который незамедлительно после американского коллеги прибыл с визитом на Украину.