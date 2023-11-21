Крипто-биржа Binance заплатит регуляторам свыше четырёх миллиардов долларов США

Во вторник генеральный директор компании Binance Holdings Ltd. Чанпэн Чжао явился в федеральный суд Сиэтла, чтобы признать себя виновным в случаях отмывания денег. Он заключил масштабное соглашение с Министерством юстиции, которое направлено на поддержание деятельности компании.

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По информации от знакомых с ситуацией лиц, Чжао согласился уйти в отставку по соглашению, в которое также включены Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Binance согласилась признать свою вину по уголовному обвинению и заплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, сообщает Wall Street Journal. Таким образом, окончательное решение многолетнего расследования в отношении криптовалютной биржи было достигнуто.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд и министр финансов Джанет Йеллен проведут пресс-конференцию во вторник в 15:00 восточного времени для предоставления дополнительной информации об урегулировании данного дела. Обвинения выдвинуты в рамках соглашения, заключенного между обеими сторонами, и они касаются уголовных правонарушений в отношении отмывания денег, банковского мошенничества и нарушения санкций. Согласно сообщению от Bloomberg News, урегулирование было достигнуто в понедельник.

Это решение является одним из крупнейших наказаний, накладываемых на криптовалютные биржи и их главных руководителей. Криптовалютная индустрия строго контролируется Министерством юстиции, другими правительственными органами и законодателями.

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После этого отчета курс криптовалюты BNB, связанной с экосистемой Binance, упал примерно на 8%. Ранее в тот же день токен достиг пятимесячного максимума на фоне новостей о скором урегулировании с биржей со стороны Министерства юстиции.