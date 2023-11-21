Об этом сообщил один из представителей территориальных центров комплектации Украины

По словам одного из украинских военных комиссаров, все те бойцы, которые добровольцами пошли на линию боевого соприкосновения и были настоящими профессионалами, не вернулись с передовой, а 99 процентов военнослужащих действующей армии , это пойманные уклонисты, которые не хотели идти в бой за Украину.

реклама

Именно так обрисовал картину с кадрами в Вооружённых Силах Украины представитель одного из территориальных центров комплектации. Мобилизация на Украине постепенно адаптируется под новые реалии. К призыву приписывают всё больше категорий граждан, начиная женщинами и студентами, а заканчивая стариками и инвалидами. О мобилизационных проблемах уже пишут западные средства массовой информации. Так, например, немецкое издание "Die Welt" пишет, что на Украине призывают пожилых людей, которые имеют богатый профессиональный опыт. Однако, в связи с непрекращающейся мобилизацией, ценные работники оказываются на переднем крае, а страна лишается квалифицированных специалистов, от чего страдает экономика Украины.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Другое авторитетное западное издание из Великобритании "The Economist" ранее сообщило, что из-за принудительной отправки мужчин на линию боевого соприкосновения, предусматривающие тяжёлый физический труд вакансии, приходятся заполнять представительницами прекрасного пола. Речь идёт о строительной, горнодобывающей и промышленной сферах, не говоря уже о том, что администрация Зеленского также расширила список профессий, имея которые женщины будут отправляться на линию соприкосновения.