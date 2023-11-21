Проиранская группировка может использовать для этого надводные дроны-камикадзе

Обстановка на Ближнем Востоке неустанно накаляется. В тот момент, когда ЦАХАЛ, несмотря на требования мирового сообщества, отказывается идти на гуманитарное перемирие в палестинском Секторе Газа, западные государства, включая Соединённые Штаты Америки и Великобританию, не только поддерживают Израиль, но и обеспечивают ему "военное страхование" на случай вмешательства третьей стороны.

реклама

Вскоре после нападения ХАМАСа на Израиль, Вашингтон объявил о направлении двух авианосных групп в Восточное Средиземноморье, а Лондон отправил вспомогательный флот RFA Argus и БДК RFA Lyme Bay. Это активное вмешательство Запада в палестино-израильский конфликт уже вызвало негативные реакции от арабских стран, поддерживающих ХАМАС. За последний месяц военные базы ВС США в Ираке и Сирии подвергались более 60 атакам.

Однако, опасность грозит не только этим базам, но и западному флоту, пришедшему на помощь ЦАХАЛу. Сомнений вызывает сама "помощь". Если еще несколько недель назад президент США Джо Байден уверял, что в случае нападения "Хизбаллы" на Израиль с Севера, США применят свои авиацию и стратегические силы, то уже сейчас он отказывается от своих же слов.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Относительно риска для ВМС Соединённых Штатов и Королевства в Средиземном море. Группировка "Харакят ан-Нуджбаа", поддерживаемая Ираном и участвовавшая в освобождении сирийской Пальмиры от движения Исламского Государства, заявила о наличии безэкипажных катеров с дальностью хода до 500 км. Эти добровольческие группировки, действующие на территориях Сирии и Ирака, угрожают атаковать западные военно-морские силы в северной части Красного и восточной части Средиземного морей с помощью морских дронов-камикадзе, если они продолжат оказывать поддержку Израилю.