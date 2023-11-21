Страна объявила об одобрении заявок 27 производителей ПК в рамках новой схемы стимулирования производства

В пресс-службе Министерства Электроники и Информационных Технологий Индии объявили об одобрении заявок 27 производителей ПК в рамках новой схемы стимулирования производства(PLI 2.0). Правительство Индии выделит около 2 миллиардов долларов компаниям, участвующим в программе, в течение шести лет. В число наиболее известных брендов, чьи заявки были одобрены, входят Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и Foxconn.

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Согласно заявлениям правительства Индии, программа будет существенно способствовать развитию индийской экономики, создавая до 200 000 рабочих мест и привлекая $360 миллионов иностранных инвестиций. Общая стоимость произведенного оборудования в рамках данной программы может составить $42 миллиарда.

Министр информационных технологий Ашвини Вайшнау, обратившись к национальным средствам массовой информации, подчеркнул, что "23 из 27 одобренных кандидатов готовы начать производство уже с первого дня". Таким образом, Индия сможет стать центром производства ПК уже в ближайшем будущем. Недавно стало известно, что правительство Индии получило 38 заявок на производство ноутбуков в стране в рамках схемы PLI 2.0 для ИТ-оборудования. Среди заявителей были такие глобальные производители ПК, как Dell, HP, Foxconn, Asus, Acer и Flex. Участники программы должны будут открыть производственные мощности в Индии и годовые поставки продукции. Примечательно, что Apple и Samsung не принимали участие в новой схеме.

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Следует отметить, что PLI 2.0 основана на успешной аналогичной схеме для мобильных телефонов, в рамках которой несколько зарубежных производителей открыли производство в Индии. Согласно отчету Counterpoint Research, Индия в настоящее время является вторым крупнейшим производителем мобильных телефонов в мире после Китая, в большой степени благодаря участию компаний Apple, Xiaomi, Samsung, BBK Electronics и других в правительственной программе "Сделай в Индии".