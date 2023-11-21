Поставки были осуществлены российским концерном Калашников

Компания "Калашников" успешно выполнила государственный оборонный заказ на поставку управляемых ракет "Вихрь" для военных. Особенно удивительным и эффективным для армии оказалось использование этих ракет во время спецоперации против бронетехники Вооруженных Сил Украины. Информация о достижениях компании была официально подтверждена пресс-службой Ростеха.

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"Калашников" уже поставил военным весь заказанный объем ракет "Вихрь-1" для ударных вертолетов Ка-52. Главной характеристикой ракет стал их успешно пройденный этап контрольно-летных испытаний. Заказ на ракеты, заключенный на 2023 год, уже выполнен, и сейчас компания начинает работу по новым соглашениям.

Алан Лушников, президент "Калашникова", подчеркнул, что была проделана большая работа. Он отметил, что ракета "Вихрь" является востребованным изделием, обладающим потенциалом для дальнейшей модернизации. Есть различные аспекты, которые следует усовершенствовать, такие как дальность полета или боевые характеристики ракеты. Хотя обязательства по гособоронзаказу текущего года полностью выполнены успешно, но работа по совершенствованию ракеты продолжается.

9К121М "Вихрь-М" - это комплекс с ракетой 9М127-1 "Вихрь-1", который был создан Тульским конструкторским бюро в конце 80-х годов. Тем не менее, массовые закупки такого комплекса начались только после 2013 года. Основное назначение ракеты "Вихрь-М" - поражение бронированной техники, включая активную броню, а также авиацию с максимальными скоростями до 800 км/ч. Пуск ракеты может осуществляться на высоте до 4000 метров, а максимальная дальность стрельбы составляет 10 км.

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Ракеты были предназначены только для оснащения ими Ка-52 и Су-25, но в настоящее время ведутся работы по модификации комплексов "Вихрь-М" для вертолетов Ми-35П и Ми-28НЭ, а также беспилотных летательных аппаратов "Орион-Э". Ракета продемонстрировала свою высокую эффективность в зоне своего применения.