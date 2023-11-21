В первую очередь данное высказывание адресовано главкому ВСУ Валерию Залужному

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным уже сложно скрывать от западных партнёров и простых обывателей.

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Накануне в своём интервью журналистам британского издания "The Sun" Владимир Зеленский сделал ряд заявлений, недвусмысленно намекнув своим генералам, а в первую очередь Валерию Залужному, что попытка уйти в политику будет для него большой ошибкой. По мнению президента Украины, все военные, которые пошли в политику с 2014 года, не сумели добиться никаких успехов, а наоборот, были уничтожены. Речь идёт о репутации, влиянии и народной любви бывших офицеров, заявил Зеленский.

"Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка", - заявил президент Незалежной.

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В администрации Зеленского опасаются, что в случае проведения выборов в стране и выдвижения кандидатуры Залужного, действующее правительство может не удержать власть. В связи с этим, по информации источника в Офисе Президента, выборы на Украине были отменены.