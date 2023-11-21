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Zelikman
На фоне растущего интереса к искусственному интеллекту акции TSMC начали стремительно расти
Компания планирует построить новый завод для производства чипов в Японии

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  Индекс акций Тайваня готовится обновить свой рекорд, не достигаемый с апреля 2022 года. Рост связан с усилением интереса к теме искусственного интеллекта и возвращением иностранных инвесторов на рынок. Также компания сообщила о своих планах строительства нового завода для производства чипов с 3-нанометровым техпроцессом в Японии.

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  Вчера индекс TWSE, также известный как Taiex, вырос на 1,2%. Основной вклад в этот рост внесли тайваньская полупроводниковая компания и MediaTek Inc. За этот год Taiex уже вырос на 23%, тогда как индекс MSCI Asia Pacific, отражающий состояние рынков сопоставимых стран региона, вырос всего на 4,9%.

  TSMC, основной поставщик чипов для Nvidia Corp., стала крупнейшей корпорацией на острове. Ее акции приносят более трети роста индекса Taiex в этом году. Устойчивый рост в области искусственного интеллекта и признаки того, что полупроводниковая отрасль достигла дна, позволили акциям TSMC вырасти более чем на 10% только в этом месяце. Вчера акции компании росли вместе с акциями других компаний, связанных с искусственным интеллектом, в предвкушении результатов компании Nvidia.

  Последние недели иностранные инвесторы активно поддерживают тайваньский рынок, осуществляя чистую покупку акций. Это ознаменует поворотный момент после четырех месяцев оттока капитала.

  Рост тайваньского рынка акций начался в ноябре и привел к улучшению позиций технологических компаний по всему миру. Инвесторы ставят на то, что Федеральная резервная система США скоро завершит свою кампанию по повышению процентных ставок и начнет смягчать денежно-кредитную политику. 

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  "Потенциальное завершение цикла повышения ставок ФРС и ослабление доллара будут благоприятны для рынка высоких технологий, так как риск относительно процентных ставок снижается", - заявил эксперт Bloomberg Intelligence.

#nvidia #tsmc #чипы #компания
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