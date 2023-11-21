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Главный исполнительный директор Microsoft Corp., Сатья Наделла, дал понять, что он готов приветствовать возвращение Сэма Альтмана в OpenAI, а не включать его в свою компанию в результате неожиданного перехода, о котором было объявлено на прошлой неделе.
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Нет разницы, перейдёт ли Альтман в Microsoft или вернется в OpenAI, как обсуждали некоторые инвесторы стартапа, предприниматель будет продолжать сотрудничать с Microsoft, подтвердил Наделла в интервью Bloomberg Television. Microsoft является главным спонсором OpenAI, стартапа, в котором Альтман недавно был смещен с поста генерального директора, поэтому они будут поддерживать связь и в дальнейшем.
"Независимо от местонахождения Сэма, он будет сотрудничать с Microsoft", - подчеркнул Наделла.
Одним из множества неожиданных поворотов в истории OpenAI стало объявление Наделлы в воскресенье о найме Альтмана для руководства новой группой по искусственному интеллекту в Microsoft. Увольнение Альтмана из OpenAI в пятницу вызвало шок в Силиконовой долине, и инвесторы стартапа сделали все возможное, чтобы он вернулся. Наделла отметил, что ему не известны никакие нарушения со стороны Альтмана в OpenAI.
"Я все еще верю в Сэма, его лидерские качества и способности, и поэтому мы с удовольствием приветствуем его в Microsoft", - заявил глава компании в интервью. Однако он добавил, что в любом случае OpenAI нуждается в изменениях в управлении.
"Неожиданности - это неблагоприятно, и мы просто хотим убедиться, что всё будет сделано таким образом, чтобы наше сотрудничество было успешным. Крупные изменения, которые происходят без участия Microsoft, таковым быть не должны, и мы обязательно примем меры для внесения необходимых изменений", - заявил представитель Microsoft.