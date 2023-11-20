В набор войдут постер Mind Flayer, патчи Flaming Fist и Absolute, 32 наклейки, двусторонняя карта из ткани и три компакт-диска с оригинальным саундтреком к игре

Издательская студия Baldur's Gate 3 объявила о предстоящем выпуске Deluxe Edition игры для ПК в начале 2024 года. Владельцы консоли PS5 смогут наслаждаться игрой на двух носителях, в то время как пользователи Xbox Series X и S придется использовать три диска. Версия для ПК будет распространяться с помощью DVD-установщика и включать ключ Steam для тех, у кого нет доступа к оптическому приводу, что, стоит отметить, является наиболее популярным вариантом в наше время.

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Также уже доступно для предварительного заказа цифровое подарочное издание игры, ориентировочная стоимость которого составляет $80. В эту версию включены дополнительные материалы, такие как постер Mind Flayer, патчи Flaming Fist и Absolute, 32 наклейки, двусторонняя карта из ткани и три компакт-диска с оригинальным саундтреком к игре.

Физическое издание игры, которое также включает все материалы, поступает в продажу в большой коробке и уж точно вызовет ностальгические воспоминания у тех, кто помнит огромные полки, усеянные коробками символичных игр для ПК, популярных в 90-х и 2000-х годах. Larian заявляет, что эта версия выполнена в стиле коробок оригинальной серии и оформлена золотым обрамлением, матовой фольгой и вставкой из пенопласта. Baldur's Gate 3: Deluxe Edition также возьмёт в себя все предметы из цифрового подарочного издания, представленные в физической форме.

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"Мы полагаем, что этот эксперимент представляет будущее физических носителей, по крайней мере, для нас в компании Larian. Мы потратили последние несколько месяцев на изучение и освоение этой концепции, и воплотили все полученное из коллекционного издания в то, что, как мы надеемся, станет непревзойденной ценностью нашей стандартной физической версии в будущем. Если этот проект окажется успешен, мы будем продолжать развивать и использовать данный подход. Мы осознаем значимость физических носителей, и хотя проблемы архивации игр становятся все более серьезными, мы искренне считаем, что стоит проводить подобные эксперименты, даже если для этого потребуются значительные затраты", - заявил руководитель издательского отдела Larian Майкл Доуз



Выход Deluxe Edition Baldur's Gate 3 в первом квартале гарантирует его наличие в продаже до конца марта. Это издание доступно только через Larian Store и не является коллекционным, поэтому его продажа ограничена во времени.