Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Larian готовится выпустить Baldur's Gate 3 Deluxe Edition с набором дополнительных материалов
В набор войдут постер Mind Flayer, патчи Flaming Fist и Absolute, 32 наклейки, двусторонняя карта из ткани и три компакт-диска с оригинальным саундтреком к игре

реклама

  Издательская студия Baldur's Gate 3 объявила о предстоящем выпуске Deluxe Edition игры для ПК в начале 2024 года. Владельцы консоли PS5 смогут наслаждаться игрой на двух носителях, в то время как пользователи Xbox Series X и S придется использовать три диска. Версия для ПК будет распространяться с помощью DVD-установщика и включать ключ Steam для тех, у кого нет доступа к оптическому приводу, что, стоит отметить, является наиболее популярным вариантом в наше время.

реклама

  Также уже доступно для предварительного заказа цифровое подарочное издание игры, ориентировочная стоимость которого составляет $80. В эту версию включены дополнительные материалы, такие как постер Mind Flayer, патчи Flaming Fist и Absolute, 32 наклейки, двусторонняя карта из ткани и три компакт-диска с оригинальным саундтреком к игре.

  Физическое издание игры, которое также включает все материалы, поступает в продажу в большой коробке и уж точно вызовет ностальгические воспоминания у тех, кто помнит огромные полки, усеянные коробками символичных игр для ПК, популярных в 90-х и 2000-х годах. Larian заявляет, что эта версия выполнена в стиле коробок оригинальной серии и оформлена золотым обрамлением, матовой фольгой и вставкой из пенопласта. Baldur's Gate 3: Deluxe Edition также возьмёт в себя все предметы из цифрового подарочного издания, представленные в физической форме. 

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

  "Мы полагаем, что этот эксперимент представляет будущее физических носителей, по крайней мере, для нас в компании Larian. Мы потратили последние несколько месяцев на изучение и освоение этой концепции, и воплотили все полученное из коллекционного издания в то, что, как мы надеемся, станет непревзойденной ценностью нашей стандартной физической версии в будущем. Если этот проект окажется успешен, мы будем продолжать развивать и использовать данный подход. Мы осознаем значимость физических носителей, и хотя проблемы архивации игр становятся все более серьезными, мы искренне считаем, что стоит проводить подобные эксперименты, даже если для этого потребуются значительные затраты", - заявил руководитель издательского отдела Larian Майкл Доуз

  Выход Deluxe Edition Baldur's Gate 3 в первом квартале гарантирует его наличие в продаже до конца марта. Это издание доступно только через Larian Store и не является коллекционным, поэтому его продажа ограничена во времени.

#игры #гейминг #larian #baldur&#x27;s gate 3 #набор #deluxe edition
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики магического шутера Immortals of Aveum хотят добавить игру в подписочные сервисы
Инсайдер: Marvel’s Wolverine выйдет не раньше 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
7
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
16
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
28
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
5
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
НАСА сообщает, что для миссий звездолетов на Луну потребуется около 20 запусков Starship
7
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Переключение одного параметра увеличивает время автономной работы iPhone
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
+
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
17
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Встроенный в WhatsApp чат-бот с ИИ становится доступным для большего числа пользователей
+
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
111
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
12
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1

Сейчас обсуждают

Жопез Боррдель
17:09
в зеркало посмотри
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Евгений Будин
17:08
Что такое бич?
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Ваня Пупкин
17:08
.... И кнопки вместо сенсора)) Так прогресивнее))
Аппараты iPhone 16 могут снова получить экран с частотой только 60 Гц
Жопез Боррдель
17:07
Тебя видимо удивить совсем нетрудно, палец покажешь ты уже удивлён
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
Жопез Боррдель
17:07
8 (восьми) вот это да, это прорыв! На 1300км фронта как раз хватит.
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
Жопез Боррдель
17:05
Отличная перепись нищих бичей вышла, автор молодец.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
ЧВК Вагнер 1
17:04
Им скоро и новый майдан делать будет не кому . Наркоман нацию пустил в расход . Землю готовит для евреев и европейцев , а женщин как инкубатор для них . Миколы одумайтесь , вас сливают за дядю Сэма ,...
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
Жопез Боррдель
17:03
Синдром отложеной жизни детектед. Ждать он будет хаха. Плохо быть бичуганом, ничо купить не можешь, только ждать, это ж бесплатно
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Жопез Боррдель
16:59
в твоей конуре нет места под моник 32"? Ну ты бич...
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Жопез Боррдель
16:58
фига ты бич с переферии
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем