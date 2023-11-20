Обратно в OpenAI бывший генеральный директор и сооснователь не вернётся

Сэм Альтман, один из инициаторов OpenAI, неожиданно был лишен должности гендиректора ChatGPT в прошлую пятницу. Решение окончательно принято после проведенного проверкой совета директоров, которые выразили сомнения в способностях Альтмана управлять OpenAI и поддерживать честность в общении с советом директоров.

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Уход Альтмана из компании повлек за собой уход нескольких других членов команды OpenAI, в том числе Грега Брокмана, одного из сооснователей компании. Известный всему технологическому сообществу благодаря своему статусу и руководству в компании, которая зажгла искру искусственного интеллекта и повлияла на общество настолько сильно, что термин "ИИ" стал словом года, Альтман вызвал обсуждения о его возможном возвращении всего через один день после увольнения.

Однако, согласно источникам из "The Verge", все эти обсуждения закончились в воскресенье, когда четыре члена правления отказали в восстановлении Альтмана. Пока временным исполнительным директором OpenAI назначили Эммета Шира, исполнительного директора Twitch, после ухода Альтмана.

Официальное заявление Наделлы в этот понедельник утром подтвердило, что Альтман и Брокман, а также несколько других коллег, присоединятся к Microsoft, для создания нового подразделение передовых исследований в области искусственного интеллекта.

"Мы по-прежнему привержены нашему партнерству с OpenAI и уверены в дорожной карте нашего продукта, в нашей способности продолжать внедрять инновации во всем, что мы анонсировали в Microsoft Ignite, и в продолжении поддержки наших клиентов и партнеров. Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с Эмметом. Мы очень рады предоставить им все необходимые ресурсы для их дальнейшего успеха", - заявил Сатья Наделла.

Стоит отметить, что Microsoft уже вложила примерно 10 миллиардов долларов в OpenAI, приобретая около половины компании. Наделла подчеркнул, что Microsoft по-прежнему остается преданным бывшей компании Альтмана и полон уверенности в портфеле Microsoft, продолжающем инновации, о которых было объявлено на Microsoft Ignite.

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Это заявление Наделлы следует всего через неделю после того, как компания подтвердила слухи о разработке собственных процессоров Arm для искусственного интеллекта и облачных вычислений. Один из разработанных чипов, Microsoft Azure Maia 100 AI Accelerator, специально предназначен для работы с большими языковыми моделями, такими как OpenAI GPT-3.5 Turbo и GPT-4. Альтман и OpenAI уже сотрудничали с Microsoft в улучшении и тестировании чипа Maia.