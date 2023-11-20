Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Альтман с несколькими из своих коллег начнёт работу в компании Microsoft
Обратно в OpenAI бывший генеральный директор и сооснователь не вернётся

реклама

  Сэм Альтман, один из инициаторов OpenAI, неожиданно был лишен должности гендиректора ChatGPT в прошлую пятницу. Решение окончательно принято после проведенного проверкой совета директоров, которые выразили сомнения в способностях Альтмана управлять OpenAI и поддерживать честность в общении с советом директоров.

реклама

  Уход Альтмана из компании повлек за собой уход нескольких других членов команды OpenAI, в том числе Грега Брокмана, одного из сооснователей компании. Известный всему технологическому сообществу благодаря своему статусу и руководству в компании, которая зажгла искру искусственного интеллекта и повлияла на общество настолько сильно, что термин "ИИ" стал словом года, Альтман вызвал обсуждения о его возможном возвращении всего через один день после увольнения.

  Однако, согласно источникам из "The Verge", все эти обсуждения закончились в воскресенье, когда четыре члена правления отказали в восстановлении Альтмана. Пока временным исполнительным директором OpenAI назначили Эммета Шира, исполнительного директора Twitch, после ухода Альтмана.

  Официальное заявление Наделлы в этот понедельник утром подтвердило, что Альтман и Брокман, а также несколько других коллег, присоединятся к Microsoft, для создания нового подразделение передовых исследований в области искусственного интеллекта.

  "Мы по-прежнему привержены нашему партнерству с OpenAI и уверены в дорожной карте нашего продукта, в нашей способности продолжать внедрять инновации во всем, что мы анонсировали в Microsoft Ignite, и в продолжении поддержки наших клиентов и партнеров. Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с Эмметом. Мы очень рады предоставить им все необходимые ресурсы для их дальнейшего успеха", - заявил Сатья Наделла.

  Стоит отметить, что Microsoft уже вложила примерно 10 миллиардов долларов в OpenAI, приобретая около половины компании. Наделла подчеркнул, что Microsoft по-прежнему остается преданным бывшей компании Альтмана и полон уверенности в портфеле Microsoft, продолжающем инновации, о которых было объявлено на Microsoft Ignite.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

  Это заявление Наделлы следует всего через неделю после того, как компания подтвердила слухи о разработке собственных процессоров Arm для искусственного интеллекта и облачных вычислений. Один из разработанных чипов, Microsoft Azure Maia 100 AI Accelerator, специально предназначен для работы с большими языковыми моделями, такими как OpenAI GPT-3.5 Turbo и GPT-4. Альтман и OpenAI уже сотрудничали с Microsoft в улучшении и тестировании чипа Maia.

#microsoft #разработки #сэм альтман
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Кризис в OpenAI: основатель может вернуться после скандального увольнения
Сэм Альтман планирует создать компанию для производства чипов, способных конкурировать с Nvidia
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
18
Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
7
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
28
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
5
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Переключение одного параметра увеличивает время автономной работы iPhone
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
1
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
18
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2
Встроенный в WhatsApp чат-бот с ИИ становится доступным для большего числа пользователей
+
Diablo 4: Всю следующую неделю Blizzard будет увеличивать количество опыта и золота
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
117
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
12
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1

Сейчас обсуждают

Евгений Будин
17:50
Спасибо, друг
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Анна Невская
17:49
до искандера не дотягивают. там 500км и 7 скоростей звука
Lockheed Martin заявила об успешном пуске гиперзвуковой ракеты PrSM из установки HIMARS
Александр Балакирев
17:48
Как же смешно читать такие новости. То есть на Линуксе сделан андроид, а Вы через 15 лет пишите о каких-то прорывах! Вам самим не смешно? Если все это работало на телефоне ещё в 2010 году?
Глюкозу в крови теперь можно измерять с помощью магнитного поля
Евгений Будин
17:47
Выпей йаду, олигофрен
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
_KVV
17:45
"Свободный рынок" говорили они...
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
Владимир Кукушкин
17:45
Продались эти "братья"- лижут задницы бриттам так что пыль столбом!
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
миша беляк
17:45
Это все «Бла-бла-бла».
Зампостпреда России при ООН: США собираются бросить Украину «под автобус»
Владимир Кукушкин
17:43
Один майдан хорошо, А второй то лучше!
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
Евгений Пономарев
17:42
Автора посадить на бюджетную зп медика или учителя, ну и потом ему пихать под нос 4090 со словами - купи купи, все что младше это шлак👍
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Евгений Пономарев
17:40
Деньги придуманы чтобы заменить бартер, чтобы работая на дядю, дядя тебе зп давал не товаром, а деньгами. А то иначе бы ты пришёл в днс, а тебе говорят - 4090 стоит 60 коров!
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем