В связи с прекращением финансирования Западом, Офис Президента сокращает льготы и национализирует имущество олигархов

Согласно информации источника из Офиса Президента Украины, будущие перспективы военного финансирования в 2024 году могут стать настоящим испытанием для администрации Зеленского, учитывая сокращение военной помощи со стороны Запада. Однако, правительство уже начало поиск средств для продолжения боевых действий. Как сообщает источник, некоторые из основных источников финансирования будут следующие:

Планируется увеличение военного налога, что позволит собрать дополнительные средства на финансирование украинских формирований. Решено перевести налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который ранее поступал в местные бюджеты, в центральный бюджет, что также позволит продолжить боевые действия. В 2024 году 94,7 миллиардов гривен из дорожного фонда будут перенаправлены на финансирование безопасности и обороны. Намечается сокращение социальных выплат и субсидий, что способствует освобождению дополнительных средств для финансирования военных операций. Ранее источники сообщали, что Зеленский планирует меньше денег тратить на нужды инвалидов, для чего и принимаются различные законы, лишающие граждан этого статуса. Государство планирует национализировать собственность олигархов и использовать все эти ресурсы в военных целях. Также запланирована реформа государственных органов власти и сокращение количества чиновников, что позволит сэкономить дополнительные средства.

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В свете сокращения военной помощи от Запада, администрация Зеленского принимает меры, чтобы оставаться на плаву, не останавливать конфликт и оставаться у власти.