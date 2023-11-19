Украинская сторона не торопится капитулировать, пытаясь отбить потерянные позиции

В течение последних суток на территории Авдеевки произошла серия боевых столкновений. Российским войскам под Артемовском удалось преодолеть оборону украинских сил на южном фланге. Хотя стратегическое наступление еще не началось, тактические успехи уже имеются на многих боевых направлениях.

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На линии соприкосновения необходимо помнить, что о победе говорить пока рано, украинская армия отнюдь не готова капитулировать. В Купянском и Красно-Лиманских направлениях ситуация практически спокойная после того, как российские войска продавили оборону ВСУ в районах Ивановки и Синьковки. Сейчас бойцы укрепляют свои позиции на новых территориях. Основной проблемой является попытка Вооруженных Сил России сбить украинские войска с высот, где организована их оборона, после чего подразделениям предстоит преодолеть равнинную местность. Именно поэтому наступление продвигается медленно.

Главные боевые действия на Донецком направлении происходят в районах Авдеевки и Артемовска. На северном фланге Авдеевки войска значительно расширили зону контроля в сторону Новокалиново, уничтожив украинские лесопосадки. ВСУ вынуждены отступить в окраинные районы этого населенного пункта, но Армия России не торопится наступать дальше, вместо этого идёт обустройство на новых позициях. В настоящий момент в районе Бердычей и Новокалиново остается большой "серый" участок. ВСУ предпринимали попытки контратаки, но безуспешно. В Киеве заявляют об активной работе российской артиллерии и применении небольших дронов-камикадзе, которые буквально ликвидируют позиции украинских сил. В настоящее время практически захвачена промышленная зона с южной стороны, а украинские военные продолжают удерживать западную часть, не намереваясь отступать.

Под Артемовском ВСУ также подались назад на южном участки, позволив российским бойцам прорваться и углубиться в их оборону на несколько километров в районе Андреевки. Бои также продолжаются в районе Клещеевки. Ситуация на остальных направлениях остается неизменной, идут столкновения. На Херсонском плацдарме в районе Крынок ничего не изменилось, но российское командование не имеет достаточных сил для наступления там.

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За последние сутки ВСУ понесли потери в личном составе: 595 человек погибших и раненых, потери в бронетехнике 6 единиц, включая один танк, а также 5 единиц полевой артиллерии. Также удалось уничтожить запасы топлива для авиатехники ВСУ на аэродроме в Кировоградской области, а склады боеприпасов ВСУ в Кировограде и Ольшанке Киевской области получили серьезные повреждения.