По мнению основателя Valve, если релиз откладывается, это не всегда плохо, а плохая игра, выпущенная в спешке, уже проблема

Известный руководитель Nintendo, Сигэру Миямото, однажды сказал следующие слова: "Задержка игры в конце концов хороша, а спешка в разработке и игра плоха навсегда". Хотя существуют сомнения в том, что он действительно высказал такое заявление. Однако основатель Valve, Гейб Ньюэлл, считает также. Он использовал очень простые слова, высказав подобную мысль в документальном фильме, посвященном 25-летию игры Half-Life, опубликованном на YouTube.

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Вопрос о задержке выпуска игры стал актуальным в связи с ранними трудностями, с которыми столкнулся Valve в процессе разработки Half-Life. Планировалось, что игра будет выпущена в ноябре 1997 года, однако, несколько месяцев до этого срока разработчики поняли, что необходимо изменить планы. Несмотря на интересную задумку и фрагменты игры, она еще не была окончательно готова к выпуску.

"У нас было только три месяца до запланированной даты выпуска в 1997 году, и ситуация не складывалась", - говорит инженер Кен Бердвелл в документальном фильме. "Было на самом деле неприятно. Это казалось спешкой, необдуманным решением, которое мы не хотели принимать. Существовало много разногласий между различными группами - между инженерами, дизайнерами уровней и аниматорами. У нас было множество монстров, которые не должны были присутствовать в игре, так как ни у кого не было задачи работать над ними. Также были уровни, где мы задавались вопросом: "Что здесь должно быть? Я не знаю, каждый делает свою работу. И кажется, это неправильно".

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Затем Ньюэлл переходит к делу, шутя и, возможно, вдохновленный высказыванием Миямото: "Задержка - это временно. Плохое качество - это навсегда. Мы могли бы выкинуть эту игру за дверь, но мы не хотим быть такой компанией. Не хотим быть такими людьми. Не хотим иметь такие отношения с нашими клиентами".