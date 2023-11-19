По мнению американского президента, необходимо будет восстановить палестинскую администрацию, но без ХАМАСа

Президент США Джо Байден в своей новой статье для "The Washington Post" наметил контуры будущего Газы после войны. Он отметил, что основной целью должно стать предотвращение использования Газы в качестве базы для исламистских движений по типу ХАМАС.

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Джо Байден также подчеркнул необходимость отказа от израильской оккупации и предложил создание единого управления "возрожденной палестинской администрацией". Он считает, что перемещение палестинцев из Газы должно быть осуществлено исключительно по их собственному желанию, а прекращение осады и блокады должно стать одной из приоритетных задач. Он также предупредил Израиль о возможных визовых запретах для экстремистов, которые атакуют палестинских гражданских лиц на Западном берегу.

Байден связал войну Израиля с ХАМАС и конфликт Украины с Россией, считая оба кризиса, требующими глобального вмешательства США. Однако он отметил, что его призывы к увеличению военной помощи Израилю и Украине пока не находят поддержки в Конгрессе.

Продолжая идти войной в Газе, Израиль поддерживается США, которые отправили дополнительное вооружение, включая ракеты с лазерным наведением и боеприпасы для уничтожения бункеров. Вместе с тем, официальные лица США проявили свою позицию по восстановлению израильского контроля над Газой и заявили о том, что не поддержат такой шаг. В связи с этим возможные последствия конфликта обсуждаются арабскими и израильскими лидерами.

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Несмотря на запросы Белого дома о выделении миллиардов долларов на чрезвычайную помощь Украине и Израилю, Конгресс временно продлил финансирование правительства США без выделения необходимых средств. В США в связи с войной в Газе возникла напряженность, вызвавшая протесты как произраильских, так и пропалестинских сторон.