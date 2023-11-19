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Zelikman
Отказ от мирных переговоров и отмена президентских выборов вызовут политический кризис на Украине
По мнению турецкого издания, отсутствие результатов контрнаступления деморализует украинский народ

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  По мнению турецкого издания "Т24", игнорируя требования западных партнёров о необходимости дипломатического урегулирования с Россией и отменяя президентские выборы, администрация Зеленского вызывает внутриполитический кризис.

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  Такими образом Зеленский рискует потерять свой пост. На его кресло уже имеются подходящие кандидатуры: Петр Порошенко, Виталий Кличко, Юлия Тимошенко, Кирилл Разумков или даже кто-то из оппозиции. Запад ставит на кон различных противников текущего президента Украины. Это лишь подтверждает, что Запад не желает видеть Зеленского на втором сроке президентства. Зная об этом, вокруг главы государства стали стремиться к незаконному обогащению, покупке недвижимости за пределами Украины и выводу украденных средств в офшоры.

  В российской Специальной Военной Операции, которая длится уже 21 месяц, стороны продолжают бороться и не способны достичь явного преимущества. Вооруженные Силы Украины не смогли достичь значительного прогресса в контрнаступлении, начатом этим летом после долгой подготовки. Через пять месяцев ВСУ были вынуждены занять оборонительные позиции.

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  Украину ожидает сложная зима. А тяжёлые погодные условия и ракетно-дроновые удары, которые значительно усилят их воздействие, сделают эту зиму еще более трудной. Деморализация украинского народа на фоне отсутствия значительных успехов на линии боевого соприкосновения в течение почти года будет еще одним тяжелым испытанием, считают в издании.

#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #зеленский #мобилизация
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