Вместе с генеральным директором из компании хочет уволиться большинство ценных сотрудников

OpenAI сообщила о смене руководства в пятницу, подтверждая уход Сэма Альтмана из компании и его временную замену исполнительным директором Мирой Мурати, ранее занимавшей должность технического директора. После обсуждения советом директоров было принято решение, что Альтман больше не способен руководить OpenAI и быть "неизменно откровенным в общении с советом директоров".

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Через несколько часов после этого объявления Грег Брокман, один из сооснователей OpenAI, сообщил о своем уходе из компании. Слухи говорят, что три высокопоставленных исследователя в области искусственного интеллекта также покинули компанию по этой же причине. Один из них - Якуб Пачоцки, директор по исследованиям OpenAI, который был недавно отмечен Альтманом за вклад в разработку GPT-4.

У Альтмана в Google Meet состоялся телефонный разговор, на котором он узнал о своем увольнении, в то время как компания готовилась объявить об этом. Позже Брокмана также пригласили на разговор, где ему сообщили о его уходе из совета директоров. Несмотря на это, руководство компании хотело, чтобы Брокман остался на должности президента, поскольку он считается "жизненно важным" для них.

Такие кадровые изменения вызвали шок не только в Кремниевой долине, но и среди инвесторов OpenAI, включая высокопоставленных лиц Microsoft. IT-гигант инвестировал более 13 млрд долларов в разработку языковых моделей, таких как GPT-4. Компания даже разработала собственные процессоры искусственного интеллекта и планирует использовать технологии OpenAI в своих продуктах и сервисах, от Windows и Office до поисковой системы Bing.

"У нас есть долгосрочное соглашение с OpenAI, которое дает нам полный доступ ко всем необходимым ресурсам для реализации наших инновационных планов. Мы остаемся преданными нашему партнерству, а также Мире и ее команде. Вместе мы продолжим предоставлять миру значимые преимущества этой технологии", - заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

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Сам Альтман был соучредителем OpenAI в 2015 году и руководил компанией при достижении больших успехов, включая создание популярного сервиса искусственного интеллекта - ChatGPT.