По мнению экспертов, самолёты, разработанные ещё при Сталине, до сих пор являются грозным оружием в глазах Североатлантического Альянса

Первым полетом Ту-95, известного в НАТО как "Медведь", стал 1952 год. По мнению британского издания «UK Defence Journal», в Российской авиации данный бомбардировщик может прослужить до 2040 года, что является невероятным и свидетельствует о стойкости его конструкции. Русский "Медведь" символизирует возрождение России и его способность проверить обороноспособность НАТО. Это все еще сила, которую следует учитывать, говорится в статье.

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Изначально Ту-95 был предназначен для нанесения ядерного удара. Часть этих самолетов должна была пробиться сквозь вражескую противоракетную и противовоздушную оборону, пролететь над Арктикой и сбросить атомные бомбы на цели в Соединённых Штатах Америки. Однако, позже его основной задачей стало уничтожение авианосных групп американского флота с помощью крылатых ракет большой дальности.

В настоящее время этот самолёт активно задействован в наземных операциях, выполняя задачи в рамках воздушного патрулирования и являясь средством сдерживания НАТО. В Сирии он начал свои действия против исламистских группировок в 2015 году, а на Украине принимал участие с самого начала конфликта, в том числе в первой волне ракетных ударов в феврале 2022 года.

Ключевым преимуществом этих самолетов в контексте военных действий на Украине является их способность запускать крылатые ракеты и возвращаться на базу, избегая угрозы со стороны зенитных ракет ВСУ. Прогнозируется, что этот бомбардировщик будет оставаться в строю до 2050-х годов, и возможно даже дольше.

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Ту-95 по-прежнему в состоянии вызывать страх и восхищение. Самолёт, который так долго находится в эксплуатации, продолжает выполнять важные функции стратегического бомбардировщика и заслуживает уважение, отмечает британский обозреватель.