По мнению их представителей, на площадке появился контент, пропагандирующий Адольфа Гитлера и нацистскую партию

Как сообщает издание "Financial Times", некоммерческая наблюдательная группа Media Matters предоставила отчет, в котором демонстрируется, как крупные технологические бренды размещали свою рекламу на "X" рядом с контентом, включающим мемы и посты, по их мнению, пропагандирующие Адольфа Гитлера и нацистскую партию.

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Владелец брендов Xfinity и Bravo, компания Comcast, проводит расследование данной ситуации. Apple и Oracle пока не прокомментировали ситуацию. Платформа "X" объявила, что контент, идентифицированный в отчете, больше не будет монетизироваться и будет помечаться как "конфиденциальный контент", требующий подтверждения предупреждения перед просмотром. Пост, который появился рядом с рекламой IBM, был просмотрен только 8000 раз.

Представители "X" в электронном письме NBC News утверждают, что расследование Media Matters содержит ошибки, частично потому, что реклама предназначена для отслеживания пользователей во время просмотра сайта, что позволяет исследователям видеть одну и ту же рекламу несколько раз, в то время как другим пользователям это может быть недоступно. Генеральный директор "X" Линда Яккарино старается убедить рекламодателей в том, что платформа безопасна для их бизнеса. Однако после того, как IBM приостановила свою рекламу, Яккарино отметила, что последний инцидент не способствует убеждению компании.

"Точка зрения "X" всегда была очень ясна, что дискриминацию со стороны каждого следует прекратить по всем направлениям - я думаю, что это то, с чем мы все можем и должны согласиться. Что касается этой платформы, "X" также предельно ясно заявил о наших усилиях по борьбе с антисемитизмом…", - написала Линда в социальной сети.

В июне уже сообщалось, что объем рекламы на Твиттере снизился на 59% предположительно из-за увеличения контента, разжигающего ненависть и содержащего порнографию. После того, как Илон Маск стал руководителем Twitter, множество сотрудников, занимающихся безопасностью и модерацией, были отстранены от работы. Маск также позволил вернуться на платформу прежде заблокированным аккаунтам.

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Маск сам по себе известен предоставлением спорного контента. В настоящее время миллиардер столкнулся с негативной реакцией после положительного комментария в ответ на сообщение, в котором утверждалось, что еврейские общины разжигают ненависть к белым. В ответ Маск заявил, что его комментарии относятся не ко всем евреям, а к конкретным группам, таким как Антидиффамационная лига, которой он угрожал подать в суд в начале этого года, и другим неуказанным "еврейским общинам".