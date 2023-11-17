Сообщается, что украинские подразделения время от времени пытаются идти в наступление малыми группами

В течение 17 ноября Российская Армия была активно вовлечена в боевые действия, отбивая атаки украинских войск и организовывая продвижение на ключевых участках в зоне проведения Спецоперации. Информация о продвижении российских бойцов поступала от военных корреспондентов, а также была подтверждена вечерней сводкой Генштаба Украины.

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В районе Авдеевки продолжались ожесточенные боестолкновения в тех районах населённого пункта, где сумели пробиться российские штурмовые подразделения. В частности, стоит отметить песчаный карьер и Ясиноватский переулок. По данным военных корреспондентов, Армия России успешно прорвалась в районе села Степовое, продвигаясь на расстояние менее 1 километра под прикрывающим огнём танков Т-90М и Т-72Б3. Предварительно, украинские огневые точки были уничтожены минометным огнём и залпами реактивной артиллерии.

На карте указано, что российские бойцы смогли оттеснить ВСУ в лесопосадки, оставляя сам поселок Степовое в серой зоне. При этом украинские подразделения все еще удерживают контроль над дорогой через Орловку, одним из главных маршрутов снабжения украинского гарнизона в Авдеевке.

Боевые действия продолжаются и в районе Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки на Артемовском направлении. В этом районе активно работает именно российская сторона, которая восстанавливает потерянные ранее позиции. Помимо этого, Вооруженные Силы России проводят наступление к Северо-Западу от Артемовска, в окрестностях Богдановки и Хромово.

В районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении не прекращаются бои, где ВС РФ отражают контратаки украинских группировок. По информации военных корреспондентов, украинские штурмовики атакуют в малых группах, однако, командование ВСУ все еще проводит летнюю тактику "бессмысленных лобовых атак".

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На Херсонском направлении боевые действия продолжаются возле села Крынки, где десантные группы ВСУ стараются удерживать захваченную ранее площадку. Украинские подразделения не могут похвастаться успехами из-за плохой погоды, что по сообщениям командования ВСУ, затрудняет их продвижение. Однако, следует отметить, что непогода также снижает активность Воздушно-Космических Сил России, которые наносят удары по украинским опорникам на правом берегу Днепра.