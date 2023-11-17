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В течение 17 ноября Российская Армия была активно вовлечена в боевые действия, отбивая атаки украинских войск и организовывая продвижение на ключевых участках в зоне проведения Спецоперации. Информация о продвижении российских бойцов поступала от военных корреспондентов, а также была подтверждена вечерней сводкой Генштаба Украины.
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В районе Авдеевки продолжались ожесточенные боестолкновения в тех районах населённого пункта, где сумели пробиться российские штурмовые подразделения. В частности, стоит отметить песчаный карьер и Ясиноватский переулок. По данным военных корреспондентов, Армия России успешно прорвалась в районе села Степовое, продвигаясь на расстояние менее 1 километра под прикрывающим огнём танков Т-90М и Т-72Б3. Предварительно, украинские огневые точки были уничтожены минометным огнём и залпами реактивной артиллерии.
На карте указано, что российские бойцы смогли оттеснить ВСУ в лесопосадки, оставляя сам поселок Степовое в серой зоне. При этом украинские подразделения все еще удерживают контроль над дорогой через Орловку, одним из главных маршрутов снабжения украинского гарнизона в Авдеевке.
Боевые действия продолжаются и в районе Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки на Артемовском направлении. В этом районе активно работает именно российская сторона, которая восстанавливает потерянные ранее позиции. Помимо этого, Вооруженные Силы России проводят наступление к Северо-Западу от Артемовска, в окрестностях Богдановки и Хромово.
В районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении не прекращаются бои, где ВС РФ отражают контратаки украинских группировок. По информации военных корреспондентов, украинские штурмовики атакуют в малых группах, однако, командование ВСУ все еще проводит летнюю тактику "бессмысленных лобовых атак".
На Херсонском направлении боевые действия продолжаются возле села Крынки, где десантные группы ВСУ стараются удерживать захваченную ранее площадку. Украинские подразделения не могут похвастаться успехами из-за плохой погоды, что по сообщениям командования ВСУ, затрудняет их продвижение. Однако, следует отметить, что непогода также снижает активность Воздушно-Космических Сил России, которые наносят удары по украинским опорникам на правом берегу Днепра.