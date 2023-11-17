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Zelikman
Конфликты на Украине и в Израиле создают рабочие места в США
По мнению экспертов, благодаря войнам по всему миру, Соединённые Штаты обогащаются через свой ВПК и поддерживают экономику

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  Американское издание "The American Conservative" опубликовало статью, в которой говорится о главном выгодоприобретателе от всех тех воин и конфликтов, которые вспыхивают то тут, то там по всему земному шару.

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  Как сообщает издание, основную выгоду от напряжённости в мире получают Соединённые Штаты Америки. Большинство стран, к примеру европейских, предпочитают не вкладывать деньги в оборонную промышленность, предпочитая полностью полагаться на своих союзников по Североатлантическому Альянсу, внося определённый процент от своего ВВП, или же закупать всё необходимое вооружение у более развитых в этой сфере государств, в первую очередь у Соединённых Штатов.

  В обоих случаях большинство денежных средств стекается в американский военно-промышленный комплекс. Даже сама байка о "страшных русских", которые вот-вот вторгнутся в Балтийские страны, толкает европейских соседей России охотнее закупать современные американские танки, реактивные системы залпового огня и истребители. Всё это, по мнению экспертов издания, приводит американский ВПК в движение, что в свою очередь создаёт рабочие места в стране.

  Стоит ли говорить, какие доходы получают ведущие оружейные концерны от действующих горячих конфликтов. Если брать даже помощь Украине в российской Специальной Военной Операции, то большая часть денег, выделяемых администрации Зеленского, оседает на счетах американских военных компаний.

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  По словам автора статьи, Украина и Израиль - далеко не первые конфликты, основной целью которых является подпитывать экономику США и, судя по всему, не последние.

#россия #украина #сша #сво #израиль #оружие #палестина #впк #конфликты
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