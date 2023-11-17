После начала Специальной Военной Операции 200 тысяч украинцев прибыли на территорию Канады

Согласно информации от Bloomberg, большое количество украинских беженцев массово уезжают из Канады из-за завышенной стоимости жизни. С начала конфликта на Украине, около 200 тысяч украинских граждан нашли приют в Канаде. Но точное количество людей, решивших вернуться в Незалежную, пока сложно установить.

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Сотрудник украинско-канадской социальной службы в Торонто Андрей Завьялов рассказал изданию о своих наблюдениях: он знает о 15 украинцах, которые выбрали возвращение на Украину из Большого Торонто после начала российской Специальной Военной Операции. По его словам, люди оказываются в ситуации, когда не могут позволить себе оплатить высокую аренду и питание, что серьезно сказывается на финансовом положении иммигрантов. В таких обстоятельствах многие принимают решение вернуться на Украину, где все уже знакомо и предсказуемо.

Кроме того, не только высокая стоимость жизни является проблемой в Канаде, она постоянно увеличивается. Для многих украинцев также осложняется поиск работы в этой стране. Поэтому многие беженцы предпочитают вернуться не на родину, а направиться в Европу. Они полагают, что там жить дешевле и ближе к привычному образу жизни.

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В итоге, высокая стоимость жизни и проблемы с трудоустройством в Канаде заставляют украинских беженцев принимать решение о возвращении в Украину либо выборе других стран, где жизнь более доступная и прогнозируемая.