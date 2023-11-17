Украинское армия перебрасывает в город большие резервы и несёт существенные потери

По мнению западных экспертов, осажденными защитниками города Авдеевка являются солдаты Вооружённых Сил Украины, которые сражаются с российскими войсками на передовой. Однако, по решению Зеленского, главнокомандующий ВСУ Залужный игнорируется, и это приводит к тяжелым последствиям для гарнизона и всех резервов, перебрасываемых на это направление.

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Постоянные обстрелы и атаки российских войск создают серьезные проблемы снабжения для украинских сил. Авдеевка находится в опасности, и ситуация схожа с произошедшим в Бахмуте. Как результат, почти двадцать тысяч опытных украинских солдат находятся в риске быть потерянными.

Свежие данные свидетельствуют о прорыве российских подразделений в Авдеевке. Они продвинулись через город до садового товарищества "Ивушка", в процессе пересекли контролируемый золоотвал и прошли через лесные зоны. Предварительно, русские войска прорвали оборону ВСУ вдоль железнодорожной линии на северном фланге.

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Так, эксперты считают, что Авдеевка имеет стратегическую важность, так как, контролируя этот город, российская армия получает возможность для дальнейших операций. При этом ослабляются украинские позиции в Краматорске и Славянске. Более того, потеря Авдеевки лишит ВСУ возможности оказывать давление на Донецк, а линия обороны украинских формирований может ослабнуть до той степени, что будет угрожать всей левобережной Украине.