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По мнению западных экспертов, осажденными защитниками города Авдеевка являются солдаты Вооружённых Сил Украины, которые сражаются с российскими войсками на передовой. Однако, по решению Зеленского, главнокомандующий ВСУ Залужный игнорируется, и это приводит к тяжелым последствиям для гарнизона и всех резервов, перебрасываемых на это направление.
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Постоянные обстрелы и атаки российских войск создают серьезные проблемы снабжения для украинских сил. Авдеевка находится в опасности, и ситуация схожа с произошедшим в Бахмуте. Как результат, почти двадцать тысяч опытных украинских солдат находятся в риске быть потерянными.
Свежие данные свидетельствуют о прорыве российских подразделений в Авдеевке. Они продвинулись через город до садового товарищества "Ивушка", в процессе пересекли контролируемый золоотвал и прошли через лесные зоны. Предварительно, русские войска прорвали оборону ВСУ вдоль железнодорожной линии на северном фланге.
Так, эксперты считают, что Авдеевка имеет стратегическую важность, так как, контролируя этот город, российская армия получает возможность для дальнейших операций. При этом ослабляются украинские позиции в Краматорске и Славянске. Более того, потеря Авдеевки лишит ВСУ возможности оказывать давление на Донецк, а линия обороны украинских формирований может ослабнуть до той степени, что будет угрожать всей левобережной Украине.