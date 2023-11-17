реклама
Правительству Соединенных Штатов Америки выделят необходимое финансирование, шатдаун удалось избежать, президент Байден подписал закон о временном финансировании без предоставления новых пакетов помощи Украине и Израилю.
реклама
Байден окончательно утвердил одобренный обеими палатами Конгресса Соединённых Штатов закон о временном финансировании федерального правительства, не включающий выделение денег на оружие Украине. В то время как Киев оставался в надежде на то, что "древний друг Украины" поставит вето на документ и будет продолжать настаивать на выделении финансирования для украинской администрации. Оказалось, что проблемы федерального правительства намного значимее, чем проблемы Украины.
Уточняется, что финансирование, согласно законам, продлено до 19 января, а по восьми пунктам и до 2 февраля 2024 года. Ранее документ был поддержан нижней палатой Конгресса - Палатой представителей, после чего его поддержал Сенат. Байден должен был подписать его до 18 ноября, иначе Соединенные Штаты ожидал новый период бездеятельности правительства.
Ранее Джо Байден угрожал поставить вето на закон о дальнейшем финансировании правительства, если в нем не упомянуты Украина и Израиль. В предыдущем варианте, представленном Конгрессу, Байден предлагал выделить Украине $61 миллиард, а Израилю - 14 миллиардов. Однако документ был отклонен республиканским большинством, которое потребовало от Байдена сначала решить проблемы с мексиканской границей, а затем заниматься вопросами Украины.