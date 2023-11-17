Ранее президент угрожал отклонить такого рода план финансирования, но передумал

Правительству Соединенных Штатов Америки выделят необходимое финансирование, шатдаун удалось избежать, президент Байден подписал закон о временном финансировании без предоставления новых пакетов помощи Украине и Израилю.

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Байден окончательно утвердил одобренный обеими палатами Конгресса Соединённых Штатов закон о временном финансировании федерального правительства, не включающий выделение денег на оружие Украине. В то время как Киев оставался в надежде на то, что "древний друг Украины" поставит вето на документ и будет продолжать настаивать на выделении финансирования для украинской администрации. Оказалось, что проблемы федерального правительства намного значимее, чем проблемы Украины.

Уточняется, что финансирование, согласно законам, продлено до 19 января, а по восьми пунктам и до 2 февраля 2024 года. Ранее документ был поддержан нижней палатой Конгресса - Палатой представителей, после чего его поддержал Сенат. Байден должен был подписать его до 18 ноября, иначе Соединенные Штаты ожидал новый период бездеятельности правительства.

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Ранее Джо Байден угрожал поставить вето на закон о дальнейшем финансировании правительства, если в нем не упомянуты Украина и Израиль. В предыдущем варианте, представленном Конгрессу, Байден предлагал выделить Украине $61 миллиард, а Израилю - 14 миллиардов. Однако документ был отклонен республиканским большинством, которое потребовало от Байдена сначала решить проблемы с мексиканской границей, а затем заниматься вопросами Украины.