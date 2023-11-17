Упор компании будет сделан на выпуске адаптеров в варианте Super

По слухам, компания Nvidia решила приостановить массовое производство видеокарт RTX 4070 Ti и RTX 4080 перед запуском карт варианта Super. Новые слухи возникли на китайском сайте Board Channels. Там утверждается, что Nvidia сообщила партнерам о прекращении выпуска RTX 4070 Ti и RTX 4080 по рекомендации директоров, что привело к приостановке массового производства и сокращению запасов.

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Важно отметить различие между полным прекращением производства видеокарты, что означает ее окончательное прекращение, и приостановкой массового производства, которая может быть временной и обусловлена фокусировкой Nvidia на других моделях, а именно на Super-вариантах, использующих те же компоненты. Оба условия были упомянуты на каналах Board. Мы уже слышали о возможном прекращении выпуска видеокарт Nvidia в пользу будущих Super-вариантов. В прошлом месяце появился слух относительно RTX 4080, и было сообщено, что китайские ритейлеры запаслись этой видеокартой в предвидении замены на ее Super-версию, а производители увеличили поставки. Однако это впервые, когда мы слышим о том, что RTX 4070 Ti также попала под это влияние.

Nvidia официально не анонсировала карты Super и также не намекала на их появление. Ходили слухи, что компания представит их на выставке CES в январе, на которой год назад был представлен RTX 4070 Ti. Это заявление казалось более вероятным на прошлой неделе, когда компания подтвердила, что у нее будет специальное обращение 8 января.

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Предполагается, что RTX 4080 Super будет оснащена графическим процессором AD103-400 с 10 240 ядрами и 16 ГБ видеопамяти GDDR6X наряду с 256-битным интерфейсом шины. В то же время ожидается, что RTX 4070 Super будет иметь версии с графическими процессорами AD104-350 или AD103-175, оба с 7168 ядрами.