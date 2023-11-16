Израильская армия ищет способы избегать прямого столкновения с бойцами движения ХАМАС

По мере продвижения войны между Израилем и ХАМАСОМ внутрь главного города Газа, израильская армия активно борется с возможностью столкновения с еще одной проблемой - проникновением в масштабную секретную сеть туннелей боевиков.

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С целью снизить потери среди своих солдат, израильские военные применяют сложный набор технологий для зондирования и попыток уничтожить подземные комплексы. Беспилотные летательные аппараты-разведчики из воздуха пытаются обнаружить скрытые строения, тогда как военные самолеты оснащены бомбами для уничтожения бункеров. На земле бульдозеры устраняют участки, предположительно находящиеся над подземной сетью, а также для исследования подземной местности используются служебные собаки, беспилотные транспортные средства и роботы. Кроме того, в арсенале военных имеется новое оружие, химическая граната, не содержащая взрывчатки, но быстро расширяющаяся и превращающая материалы для закрытия входов в пенопласт, так называемая "губчатая бомба".

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Стратегия высокой технологичности направлена на уменьшение риска отправки солдат в туннели ХАМАСА, протяженностью в несколько сотен километров, где, по мнению израильтян, хорошо вооруженные бойцы движения защищаются от продолжающегося наступления. Вместо этого военные приоритезируют блокирование и повреждение сети, хотя это может оказаться недостаточным для полного уничтожения группировки и помощи в достижении Израилем своей конечной цели. Министерство обороны Израиля обратилось за помощью к различным компаниям, включая стартапы, не связанные с обороной, например, израильскую компанию Asterra, специализирующуюся на создании программного обеспечения, которое обнаруживает утечки подземных вод с помощью спутниковых снимков.