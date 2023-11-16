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Глобальная аэрокосмическая и технологическая компания Paramount, в сотрудничестве с компанией AAL Group Ltd, успешно окончили первый этап испытаний новейших композитных лопастей для центрального винта вертолетов линейки советско-российского производства Ми.
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На выставке Dubai Airshow 2023 были показаны улучшенные технические характеристики новых композитных лопастей в сравнении с традиционными из металла. Согласно официальной информации, композитные материалы привносят ряд люсов, включая возможность замены лишь поврежденных лопастей, что позволяет экономично обслужить машины с минимальным временем простоя. Кроме того, становится возможным ремонт вертолёта на месте. Продолжительность использования новых лопастей оценивается в 20 000 часов, а их хранение может быть бесконечным.
После завершения испытаний, композитные лопасти будут выпускаться на заводах AAL Group, включая авиаремонтное предприятие в городе Шарджа ОАЭ. AAL Group уже более двадцати лет осуществляет обслуживание вертолетов семейства Ми.
"Новые композитные лопасти меняют правила игры, и мы гордимся тем, что они воплощены в нашем вертолете Ми", - отметили в компании.
Обе организации рассчитывают, что их новинка скоро попадёт на мировой рынок ремонта и обслуживания летательных аппаратов Ми, особенно в свете антироссийских санкций, связанных с экспортом лопастей центрального винта.