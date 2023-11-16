Однако, государство продолжит оказывать помощь исламистскому движению ХАМАС

Как сообщает западное издание"Reuters", Иран отказывается вмешиваться в вооруженный конфликт между ХАМАСом и Израилем. Иранские власти объявили о своем невмешательстве в данный конфликт на фоне неожиданных атак, произошедших 7 октября. Планы операции "Потоп Аль-Акса" не были переданы Тегерану, что привело к недовольству руководства исламской республики.

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"Вы не предупредили нас о вашей атаке на Израиль 7 октября, и мы не станем вступать в эту войну от вашего имени" - цитата, приписываемая агентством верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, которую он якобы произнес в ходе встречи с главой ХАМАСа Исмаилом Ханией в Тегеране в начале ноября 2023 года.

Тем не менее, аятолла Али Хаменеи заверил Ханию, что Иран будет продолжать оказывать всяческую поддержку ХАМАСу, но прямо вмешиваться в данный конфликт не станет. Кроме того, Хаменеи якобы настоял на том, чтобы Хания приостановил призывы к Ирану и "Хизбалле" принять участие в полномасштабной военной конфронтации с Израилем.

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Иран, как и ожидалось, не готов к полноценной вооруженной конфронтации с Израилем, особенно в настоящей ситуации, когда риск соприкосновения с Соединенными Штатами Америки повышен. Отсутствие реальных действий со стороны иранской республики по поддержке ХАМАСа указывает на то, что иранские власти не желают превращать локальный конфликт в Газе в масштабную войну на Ближнем Востоке, которая может угрожать самому существованию Иранской Республики.