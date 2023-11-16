Директор компании считает, что ограничений в возможности разработки искусственного интеллекта не будет

Американское издание "Bloomberg" сообщает, что китайская компания Tencent Holdings Ltd. опровергла опасения, связанные с экспортным контролем США, который может ограничить ее возможности по разработке искусственного интеллекта.

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Компания запаслась ускорителями искусственного интеллекта H800 от Nvidia Corp., которых достаточно для разработки своей запатентованной модели искусственного интеллекта Hunyuan на несколько поколений вперед. Президент Tencent Мартин Лау заявил в ходе телефонного разговора с аналитиками, что у компании на данный момент один из крупнейших запасов чипов искусственного интеллекта в Китае. Он также отметил, что компания первой разместила заказы на чипы H800 и имеет достаточное количество чипов для продолжения своей разработки.

Администрация Джо Байдена в октябре ужесточила контроль за экспортом полупроводников для искусственного интеллекта, направляемых в Китай. Эти меры создают трудности для бизнеса в частном секторе и мешают китайским компаниям получить самое передовое оборудование для обучения искусственного интеллекта. Однако компания Kuaishou Technology продолжает развиваться в этой области и запасла 10 000 чипов Nvidia A800 для разработки собственных базовых моделей искусственного интеллекта.

Представитель компании Tencent также отметил, что их целью является более эффективное использование чипов искусственного интеллекта. Компания намерена выделять наиболее производительные чипы для задач обучения и использовать остальные для менее трудоемких задач вывода. Кроме того, Tencent ищет отечественных поставщиков для своих чипов обучения искусственного интеллекта. Однако, президент Tencent также отметил возможное влияние экспортного контроля США на их бизнес облачных вычислений. Он заявил, что запрет на использование чипов может повлиять на их способность перепродавать эти чипы через облачные сервисы. Это является одним из препятствий, с которыми компания может столкнуться в этой области.

Таким образом, несмотря на экспортный контроль США, компания Tencent уверена в своих возможностях и продолжает активно развиваться в области искусственного интеллекта. Она стремится эффективно использовать доступные чипы и искать альтернативные пути развития, чтобы преодолеть возможные препятствия и продолжить разработку своих технологий и моделей искусственного интеллекта.

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Ранее с похожим заявлением выступил генеральный директор китайского стартапа 01.AI Кай-Фу Ли. По его словам, компания уже закупила достаточно чипов Nvidia на ближайшие 18 месяцев.