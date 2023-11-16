Из-за отказа Республиканской Партии в финансировании Украины, администрация Байдена может прекратить финансирование Киева

Согласно британскому изданию «The Independent», Белый дом предупреждает, что Америка вскоре может потерять способность обеспечивать Вооруженные Силы Украины необходимым оружием и боеприпасами, если Конгресс не примет законопроект о дополнительном финансировании, предложенный президентом Джо Байденом в прошлом месяце.

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Представитель Совета Национальной Безопасности Джон Кирби в среду сообщил журналистам, что Байден по-прежнему хочет, чтобы Конгресс выделил финансирование Украине, Израилю, оборонным нуждам в Индо-Тихоокеанском регионе и безопасности границ Соединённых Штатов Америки в едином пакете, который президент представил 20 октября, на следующий день после того, как он выступил с речью в Овальном кабинете, в которой призвал законодательный орган США стремится сохранить “американское лидерство” в мире, поддерживая Украину и Израиль в их борьбе против России и ХАМАСА.

Пакет в размере 105 миллиардов долларов предоставит Киеву 60 миллиардов долларов помощи в области обороны, плюс 14 миллиардов долларов Израилю, причем средства в основном пойдут американским производителям оружия для оплаты пополнения запасов оружия и боеприпасов, которые были сокращены для предоставления обоим союзникам США.

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Чуть менее чем через месяц после того, как Джо Байден попросил о чрезвычайной мере финансирования, контролируемая республиканцами Палата представителей не предприняла никаких действий, чтобы удовлетворить его просьбу, хотя члены Сената, контролируемого демократами, начали работу над компромиссом в области финансирования границ, который мог бы позволить реализовать все приоритеты президента в отношении Израиля и Украины. Финансирование обороны Украины сталкивается с трудностями в Палате представителей, где значительное число бескомпромиссных республиканцев отказались поддержать увеличение финансирования Киева, поскольку это принесло бы победу Байдену, считают в издании.