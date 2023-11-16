По сообщениям украинских СМИ, ВС РФ перерезали дорогу Ивановка-Кисловка и вышли к железнодорожному полотну в нескольких районах

В украинских средствах массовой информации и различных телеграм-каналах сообщают о том, что Российские Вооруженные Силы проникли на территорию населенного пункта Ивановка, расположенного на Купянском направлении. Согласно публикуемым данным, после мощного артобстрела российские войска продвинулись вперед, оперируя в составе первого гвардейского танкового корпуса Российской Федерации.

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В настоящий момент сообщается, что ожесточённые бои разворачиваются на Юго-Западе от Ивановки. Российские подразделения перегородили автомобильную дорогу Ивановка-Кисловка и достигли железнодорожных путей на некоторых участках. Танковые части стараются расширить свои успехи, нацеленные на железнодорожную станцию Шапаровка, находящуюся в одном километре от автополотна Кременная-Купянск.

Российские войска полностью захватили серую зону в окрестностях Ивановки, заняв позиции первой линии обороны украинских формирований. В связи с этим ВСУ вынуждены отходить на вторую линию обороны, протяженность которой располагается вдоль железных дорог, куда входит участок Кисловка-Песчаная. В это же время, подразделения продолжают активно вести огонь по укрепленным позициям украинских сил, расположенным к северу от Купянска, включая берега реки Оскол.

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В этот же самый период Вооруженные Силы России также проникли в Авдеевку с Севера, на участке садового кооператива "Ивушка", который граничит с песчаным карьером.