Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Исследование: в ближайшие 20 лет искусственный интеллект заменит 4 млн рабочих в Южной Корее
В первую очередь речь идёт о сотрудниках с высоким доходом и высшим образованием, выполняющих аналитическую и когнитивную работу

реклама

  Исследование центрального банка Южной Кореи говорит о том, что искусственный интеллект может заменить до 4 миллионов рабочих мест или 14% рабочей силы в стране в течение следующих двух десятилетий.

реклама

  Особенно уязвимыми перед автоматизацией являются работники с высоким доходом и высшим образованием, так как ИИ может легко выполнять их аналитическую и когнитивную работу. В частности, химики, врачи, юристы, бухгалтеры и управляющие активами находятся в самой большой опасности. Южная Корея уже является одной из лидеров по использованию роботов в мире, страна стремится бороться с последствиями старения населения. Однако, уровень использования искусственного интеллекта относительно невысок. На глобальном уровне Китай лидирует внедрением ИИ в различные сферы бизнеса, в то время как США и Южная Корея отстают.

  Доклад Goldman Sachs за текущий год показывает, что благодаря генеративному искусственному интеллекту, такому как ChatGPT от OpenAI, в мире появилось уже 300 миллионов новых рабочих мест. Однако технологии искусственного интеллекта, несмотря на свою продуктивность, могут также привести к нарушениям на рабочих местах, особенно в области умственного труда. Отчет McKinsey & Co. также делает аналогичные прогнозы о негативных последствиях автоматизации для работников, однако отмечает, что она также приведет к повышению производительности в масштабах всего мира.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

  Согласно исследованию Центрального банка Южной Кореи, искусственный интеллект сделает научное, технологическое, инженерное и математическое образование более востребованным, а также потребуется большее внимание к мягким навыкам, таким как коммуникация и коллективная работа.

#технологии #искусственный интеллект #южная корея #работа #развитие
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google предоставляет подросткам по всему миру доступ к своему ИИ-чат-боту Bard
"Роскосмос" рассекретил документы о полете корабля "Буран"
Появилась возможность снимать криптовалюту наличными по всей Южно-Африканской Республики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
7
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
48
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
1
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
3
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
7
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил, что ледяные частицы играют ключевую роль в формировании планет
+
Новые смарт-часы Descent MK3 от Garmin позволяют общаться с коллегами-дайверами под водой
+
Компания Diamond Foundry создала самую быструю в мире видеокарту с алмазным охлаждением
1
Эксперт рассказал о преимуществах не имеющего аналогов в мире российского истребителя Checkmate
+
Крупные китайские технологические компании присоединяются к HarmonyOS от Huawei, взамен Android
+
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
+
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
В Афганистане талибы патрулируют территорию, катаясь на роликах
1
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
7

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
17
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
19
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
11
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
26
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
9
Малайзия бросила вызов США, заявив о готовности направить войска на помощь Палестине
7

Сейчас обсуждают

devchidable
11:59
Зато стабильность :)
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
Lexagon
11:59
Не даром новозеландская пословица гласит: "Делу время, путекетеке - час"!
Австралазийская хохлатая поганка, или "путекетеке" признана "Птицей века" в Новой Зеландии
Михаил Смышляев
11:59
9 терахэшей в секунду при 3.5 киловатта, а цепляться сразу к ГЭС или атомному ледоколу?
Майнеры сумели существенно увеличить мощность своего оборудования от IceRiver
OgoGoLog
11:58
Разрабы взяли паузу в 8 месяцев на подумать и решили: "Похер, продолжаем делать гавно дальше"
Разработчики кооперативного экшена-долгостроя Suicide Squad: Kill the Justice League показали 20 минут геймплея
Kasyan
11:54
Не согласен, спрос рождает предложение, начнут все массово заказывать и тут соответственно и цена вырастет.
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
Vetali
11:50
С момента развала союза 30 лет прошло. Россия уже показала свой ээээ.... подъем. Достаточно сравнить развитие того же Китая за последние 30 лет и россии.
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
Kasyan
11:49
Тебе же тоже сообщение, что и персонажу ниже: "Корнетов, Кинжалов, Искандеров" нет - это всё мультики.
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Kasyan
11:48
Продолжая твою же логику Корнетов, Кинжалов, Искандеров их нет - это всё мультики. К слову Су-75 - это не самолет нового поколения, а облегченная версия Су-57.
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Вассисуалий Лоханкин
11:47
ПИздили, пИздим и будем пИздить, ибо настоящим парням западло покупать говно задорого.
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
Кевин Гессем
11:43
ну хз, возможно я не прав, но по ощущениям там меньше. Из последнего что гонял на боксе и чего не было на плойке (не из эксклюзивов) - хьюмандкайнд и атомикхард. Ну а индюшатины в пасе вообще какоето ...
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем