В первую очередь речь идёт о сотрудниках с высоким доходом и высшим образованием, выполняющих аналитическую и когнитивную работу

Исследование центрального банка Южной Кореи говорит о том, что искусственный интеллект может заменить до 4 миллионов рабочих мест или 14% рабочей силы в стране в течение следующих двух десятилетий.

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Особенно уязвимыми перед автоматизацией являются работники с высоким доходом и высшим образованием, так как ИИ может легко выполнять их аналитическую и когнитивную работу. В частности, химики, врачи, юристы, бухгалтеры и управляющие активами находятся в самой большой опасности. Южная Корея уже является одной из лидеров по использованию роботов в мире, страна стремится бороться с последствиями старения населения. Однако, уровень использования искусственного интеллекта относительно невысок. На глобальном уровне Китай лидирует внедрением ИИ в различные сферы бизнеса, в то время как США и Южная Корея отстают.

Доклад Goldman Sachs за текущий год показывает, что благодаря генеративному искусственному интеллекту, такому как ChatGPT от OpenAI, в мире появилось уже 300 миллионов новых рабочих мест. Однако технологии искусственного интеллекта, несмотря на свою продуктивность, могут также привести к нарушениям на рабочих местах, особенно в области умственного труда. Отчет McKinsey & Co. также делает аналогичные прогнозы о негативных последствиях автоматизации для работников, однако отмечает, что она также приведет к повышению производительности в масштабах всего мира.

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Согласно исследованию Центрального банка Южной Кореи, искусственный интеллект сделает научное, технологическое, инженерное и математическое образование более востребованным, а также потребуется большее внимание к мягким навыкам, таким как коммуникация и коллективная работа.