По мнению генерала Богуслава Пацека, украинские войска выдохлись и несмотря на западную помощь, у России более выгодное положение

По мнению одного из западных генералов, после неудачного контрнаступления со стороны ВСУ произошло явление, известное как "синдром опущенных рук". Ситуация Украины на поле битвы оставляет желать лучшего: в соперничестве с Россией она на данный момент находится в значительно более слабом положении, подтверждает польский генерал Богуслав Пацек.

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Россия воспринимает провал украинского контрнаступления и использует это в своих интересах; более того, они всё больше набирают обороты в ходе этого конфликта, как сообщает TOK FM. Пацек отмечает, что у украинской армии имеется значительный дефицит боеприпасов. Кроме того, необходимо учитывать нарастающую усталость украинцев от этого конфликта, что генерал описывает как "синдром опущенных рук". Киеву также не помогает тот факт, что сейчас Запад уделяет все своё внимание событиям в Израиле.

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"Тех опытных и профессиональных солдат становится все меньше. Сегодня в основном сражаются резервисты, то есть люди, имеющие воинские звания, но не всегда обладающие соответствующими навыками. Россия находится в более выгодном положении - у них на территории не проходят боевые действия, они располагают большой страной и широкими возможностями по обучению, замене и направлению на линию боевого соприкосновения регулярных и более подготовленных сил," - объяснил генерал.