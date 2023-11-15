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Zelikman
Российская армия освободила Степовое и сумела расширить зону контроля в окрестностях Авдеевки
По всей линии боевого соприкосновения происходят стычки между ВСУ и ВС РФ, однако серьёзных изменений нет

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  Ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной, с последними сутками, наступление российских войск привело к освобождению Степового и расширению зоны контроля на северном фланге города. На остальных направлениях ситуация остается неизменной, хотя погодные условия оказывают свое влияние.

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  Опять одни из сотрудников ПВО России отличились, сбив очередной украинский истребитель МиГ-29 в окрестностях Павлограда Днепропетровской области. Из-за большой дальности атаки можно предположить, что была задействована зенитная система С-300 или С-400, возможно, с помощью самолета ДРЛОиУ А-50У для наведения, но детали не раскрываются. В последнее время ничего не говорится о ракетных атаках ВСУ по Крыму, хотя раньше они заявляли, что будут атаковать каждый день. Предполагается, что в Киеве могли закончиться запасы крылатых ракет из Великобритании и Франции, либо, возможно, что наши войска все же разрушили склады с авиационными боеприпасами. Вполне возможно, что именно для этого произошло несколько ночных бомбардировок аэродромов.

  Также в течение дня Вооруженные Силы России поразили РЛС комплекса С-300 и пункты управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка национальной гвардии в районе Серебрянки в ДНР. В районе Волчанска Харьковской области был поражен склад боеприпасов 1-й бригады спецназа ВСУ.

  На Купянском направлении почти нет прогресса, российские подразделения смогли захватить только одну опорную точку, а ВСУ дважды пытались наступать в районе Синьковки. В штабе украинской армии сообщают о сложной обстановке на данном участке, генерал-майор Сырский потребовал дополнительные резервы, которых пока нет. Ситуация на Красно-Лиманском направлении остается без изменений, ВСУ провели три атаки в районе Григоровки и Серебрянки.

  Основные боевые действия в Донецке развернулись вокруг Авдеевки, где российские силы смогли захватить Степовое, но затем покинули его, чтобы не оказаться под огнем украинской артиллерии. Теперь село находится в неопределенной зоне. В то же время контрольная зона российских войск значительно расширилась. Наши ракетные системы залпового огня начали атаковать Новокалиново и Торецк. На южном фланге, при продвижении с Ясиноватой, штурмовые отряды заняли почти половину промышленной зоны, украинская армия пробовала вытеснить нас, но безуспешно. Также поступила информация о решении уничтожить мощные укрепления ВСУ на южной части города при помощи концентрированного огня.Также продолжается наступательные операции под Артемовском, где вооруженные силы Украины сообщают о сложной ситуации и контратаках российских бойцов по всей линии соприкосновения, от южного фланга до северного. Как раньше, заявления о скором захвате Бахмута больше не звучат.

  На Южно-Донецком направлении ситуация не меняется, продвижение затруднено, причины разнообразны, включая погодные условия и нежелание понести потери среди персонала. Пока артиллерия работает, снаряды в избытке, удары наносятся в районах Угледара, Червоного и Ровнополя. На Запорожском участке также нет изменений, Украинские формирования атакуют, а ВС РФ ведут контратаки, бои происходят в районе Вербового. На Херсонском направлении продолжается очистка контролируемой ВСУ зоны под Крынками, украинский десант застрял в селе, но предпринял попытку атаки в восточном направлении. В остальном ситуация остается без изменений, ВСУ пытаются перебраться через Днепр, но подразделения России пресекают все попытки.

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  Потери ВСУ за последние сутки по всем направлениям: 670 погибших и раненых среди персонала, 4 единицы бронетехники, 2 танка, 3 единицы полевой артиллерии уничтожены, а 18 поражены в ходе контрбатарейной борьбы. Также были атакованы две реактивные радиолокационные станции, AN/TPQ-50 и Cobra.

#россия #украина #сво #всу #армия #техника #оружие #авдеевка
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