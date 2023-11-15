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Zelikman
Зеленский и Ермак начнут информационную кампанию против главкома ВСУ Залужного
В администрации президента рассчитывают снизить популярность военачальника на Украине и на Западе

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  Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрация Зеленского запланировала начать информационную компанию против главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. На него хотят повесить все проблемы, связанные с отсутствием успехов в контрнаступлении, и создать его негативный образ в глазах населения страны, и западного сообщества.

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  По имеющейся информации, Ермак не может уволить главкома, так как, во-первых, на такие перестановки не дали добро в администрации Байдена, а во-вторых, тогда бы он стал оппозиционным героем для большинства украинцев, чего точно нельзя допустить. Вашингтон продолжает настаивать на проведении выборов в стране, чтобы подчеркнуть демократический статус, но Зеленский и Ермак пытаются сопротивляться этому. При нынешних раскладах, в случае выдвижения Залужного, как кандидата в президенты, у него будут большие шансы на победу.

  Для достижения своих целей, Ермак уже позаботился о том, чтобы все контакты со средствами массовой информации, а в первую очередь с западной прессой, проходили со строгого разрешения и консультирования от администрации Зеленского. Со слов инсайдера, теперь все контакты высокопоставленных чиновников контролируются Главным Управлением Разведки и Службой Безопасности Украины. Единственный ресурс, который не получается взять под контроль, это мессенджер "Telegram". Переписки в других мессенджерах и социальных сетях проверяются спецслужбами.

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  Таким образом, на Банковой собираются подавать информацию именно таким образом, чтобы виновным во всех провалах оказывался главнокомандующий ВСУ и его рейтинги в страны значительно снизились.

#россия #украина #сша #сво #политика #всу #армия #запад
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