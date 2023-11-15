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Zelikman
Первые 13 бойцов из ЧВК Вагнер получили удостоверения ветерана боевых действий
В скором времени данный статус получат все сотрудники организации, участвовавшие в СВО

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  Как сообщают в Частной Военной Компании «Вагнер», ситуация с выдачей "удостоверений ветеранов боевых действий" для сотрудников организации сдвинулась с мёртвой точки. Накануне первые тринадцать человек получили документы.

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  Ранее из-за бюрократических проволочек, бойцы организации не могли получать данные удостоверения, так как компания официально не входила в структуры Российской Федерации, хоть и вносила огромный вклад в общее дело в зоне проведения российской Специальной Военной Операции на Украине. Фонд «Защитники Отечества» активно участвовали в присвоении бойцам ЧВК «Вагнер» статуса ВБД и всех полагающихся к этому льгот. Фонд на протяжении всего этого времени взаимодействовал с Министерством Обороны России и, наконец, сумел достичь успеха. Теперь, как сообщают в организации, все ребята из Группы Вагнера, участвовавшие в зоне СВО, сумеют получить заслуженные удостоверения.

  Как рассказала журналистам председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, участвовавшая во вручении первых 13-ти удостоверений участников Спецоперации из ЧВК «Вагнер», все ребята из компании настроены патриотически и любят свою Родину. По её мнению, выдача соответствующих документ и государственных наград "Музыкантам", является актом справедливости, так как они наравне со всеми другими подразделениями мужественно, ценой своих здоровья и жизни, защищали интересы России и государство также должно позаботиться о каждом из своих сыновей.

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  Подробностей, как именно удалось уладить все бюрократические вопросы, не сообщается, но есть вероятность, что также в данной ситуации помогло новое сотрудничество с Федеральной Службой Войск Национальной Гвардии(Росгвардией). Ранее командир Компании с позывным "Брест" сообщал, что такое сотрудничество помогло уладить некоторые бюрократические моменты, что пошло на пользу организации и позволило "Музыкантам" вновь принять участие в Спецоперации на Украине.

#россия #украина #сво #армия #вагнер #чвк #увбд
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