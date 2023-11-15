Как сообщается, деньги на поставку будут выделены из средств правительства Германии

Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить пять десантно-штурмовых машин "Caracal" Вооруженным Силам Украины за счет средств Федеративной Республики Германия. Эти машины будут произведены на предприятиях концерна, а поставить их планируется в период с конца 2023 по начало 2024 года.

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Разработанный немецкой оборонной компанией "Caracal" , представляет собой новую модель десантно-штурмовой машины, которая была впервые представлена на форуме DSEI в 2023 году. Он основан на модификации шасси Mercedes-Benz серии G-model 464 и оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, позволяющим развивать скорость до 130 км/ч. Машина способна преодолевать водные преграды глубиной до 0,7 м и траншеи глубиной до 0,5 м.

"Caracal" сочетает в себе мобильность и легкую конструкцию, а также имеет возможность интеграции элементов защиты от баллистических угроз и наземных мин. Он также обладает модульностью, позволяющей устанавливать различные средства поражения и оборудование для выполнения разнообразных задач, включая транспортировку грузов, войск, медицинскую эвакуацию или инженерные функции. "Caracal" имеет компактные размеры, позволяющие транспортировать до двух машин в грузовом отсеке или на внешней подвеске тяжелых транспортных вертолетов, таких как CH-47F Chinook и CH-53K King Stallion. Машина имеет длину 4,7 м, ширину 1,8 м и высоту 1,85 м.

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Украина будет первым пользователем Caracal, а также полигоном для тестирования машины в боевых условиях. Заказы на поставку Caracal уже были получены от вооруженных сил Германии и Нидерландов, которые приобрели 2054 и 1004 единиц соответственно. Опытная партия будет доставлена им в первом квартале 2024 года, и серийное производство начнется в начале 2025 года.