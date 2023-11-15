Правда речь пока что идёт о полётах по одному маршруту

В понедельник транспортный стартап Joby Aviation провел публичный полёт своего нового электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL) в Нью-Йорке. Демонстрация состоялась в рамках пресс-конференции, организованной мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

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В настоящее время аэротакси Joby не являются полностью автономными. Для демонстрационного полета был нанят опытный пилот Джеймс "Бадди" Денхэм. Он является главным летчиком-испытателем Joby и испытывает самолеты на этапе сертификации с начала октября. Ранее стартап уже проводил удаленные тестовые полеты. В настоящее время Joby находится на третьем этапе сертификации, утверждаемой Федеральным Агентством Авиации США.

В настоящее время вертодром Манхэттена не обладает соответствующей инфраструктурой для поддержки электрических рейсов. Однако мэр Адамс уверяет, что город уже работает над этим вопросом.

"Сегодня мы привносим экологически чистый воздух в наши улицы и небо, и жители Нью-Йорка смогут ощутить этот прогресс. Мы собираемся электрифицировать вертодромы и создать первую в мире вертодромную площадку с инфраструктурой для самолетов электрического привода. Мы стремимся сделать этот общественный объект местом для устойчивого транспорта и местных поставок, которым несомненно будут восторгаться жители Нью-Йорка", - заявил Адамс.

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Если все пойдет по плану, Joby планирует внедрить коммерческие полеты на вертолетную площадку в центре Манхэттена и обратно в аэропорт Кеннеди к 2025 году. Время полета составит всего около семи минут, с пятиминутной паузой на вертолетной площадке для подзарядки электрического самолета.