По информации источника, готовится выход камней Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 7 5700X3D

AMD продолжает работать над платформой AM4, несмотря на активную разработку процессоров Ryzen 8000 для сокета AM5, графических процессоров RDNA 3.5, процессоров серии Threadripper 7000 для рабочих станций и возможных процессоров на базе Arm для рынка потребительских ПК.

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По информации источника @chi11eddog, компания готовит не один, а два процессора серии Ryzen 5000 с технологией 3D V-Cache. Они будут называться Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D и, похоже, будут иметь аналогичные характеристики, как у Ryzen 5 5600X3D, который уже был выпущен ранее в этом году.

Учитывая, что источник информации ранее правильно сообщал о процессоре Ryzen 5600X3D, можно предположить, что новые процессоры AM4 действительно на подходе. Говорят, что оба процессора обладают 96 мегабайтами кэша L3, что может указывать на то, что AMD выпустила значительное количество процессоров Ryzen 5800X3D, которые работают на частоте ниже официальных спецификаций или имеют некоторые дефекты в ядрах.

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Предполагается, что 8-ядерная модель Ryzen 7 5700X3D будет иметь базовую тактовую частоту 3 ГГц и boost частоту 4,1 ГГц, что значительно ниже по сравнению с обычным Ryzen 5700X, работающим на базовой тактовой частоте 3,4 ГГц и boost частоте 4,6 ГГц. Что касается Ryzen 5 5500X3D, то ожидается, что он будет иметь такие же частоты, как Ryzen 5700X3D базовую тактовую частоту и boost частоту в 4 ГГц. Для справки, обычный Ryzen 5500 имеет базовую тактовую частоту 3,6 ГГц и boost частоту до 4,2 ГГц.