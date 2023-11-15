В связи с войной между Израилем, поддерживаемым США, и Палестиной, отношения со многими арабскими странами ухудшаются

Как сообщает американское издание "Bloomberg", Белый дом все больше разочаровывается ведением войны Израиля против ХАМАС. Растущее число погибших среди гражданского населения и непослушание по отношению к призывам администрации Байдена лишь увеличивают разрыв между двумя близкими союзниками.

реклама

С представителями администрации Израиля ведутся сложные разговоры по урегулированию конфликта, но они, по словам нескольких источников, избегают сотрудничества. Расположение администрации к проблеме Израиля увеличивается, и их частные послания становятся все настойчивее. Однако администрация все еще предоставляет Израилю оружие и не призывает его к ответственности.

Это напряжение является проблемой для стратегии Байдена, основанной на идее проявления тесных отношений с премьер-министром Нетаньяху, чтобы иметь возможность влиять на поведение Израиля. Это оказалось сложным балансированием, так как Израиль продолжает свою кампанию против ХАМАС. Число гражданских жертв в секторе Газа, согласно данным Министерства Здравоохранения Газы, превысило 11 000 человек, чуть менее пяти тысяч из которых дети.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Кроме того, администрация сталкивается с увеличивающимся давлением от арабских союзников, которые утверждают, что поддержка Байдена дает Нетаньяху свободу действий и это неприемлемо. За последние годы отношения между Соединёнными Штатами Америки и арабскими странами и так были не самыми тёплыми, а после нового конфликта на Ближнем Востоке всё усугубилось.