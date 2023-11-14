Об этом сообщил бывший разработчик компании на своём YouTube канале, говоря о микротранзакциях в играх

Один бывший сотрудник компании Blizzard рассказал интересный факт.Один из разработчиков игр Diablo 3, Overwatch и World of Warcraft, Джейсон Холл раскрыл, что "Небесный скакун" за $15 из World of Warcraft, стал гораздо более прибыльным, чем вторая часть легендарной игры StarCraft.

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В одной из короткометражек на YouTube-канале Pirate Software Холл рассказывает о том, что сделало Blizzard настолько популярным - это микротранзакции. Он утверждает, что первый "Крылатый конь", выпущенный в апреле 2010 года для World of Warcraft, принес больше прибыли, чем StarCraft 2.

Бывший разработчик утверждает, что "Крылатый конь" стоил $15, хотя на самом деле его цена была $25, вызвавшая немалое негодование у игроков. Однако, как было замечено много раз в истории микротранзакций, гнев пользователей не привел к провалу "коня". Всего через три часа после его релиза, на поиск "коня" выстроились очереди, длившиеся семь часов, и 140 000 человек ждали возможности отдать свои деньги. Этот же успешный спрос принес Blizzard 3,5 миллиона дохода менее, чем за один день.

Согласно отчетам, экшн-игра StarCraft II: Wings of Liberty продала более 3 миллионов копий по всему миру всего за два месяца после релиза в июле 2010 года, а к концу 2012 года их было уже 6 миллионов. Концерн Blizzard объявил, что к концу 2017 года доходы от всей франшизы StarCraft превысили $1 миллиард.

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Даже сегодня Blizzard все еще получает критику за использование микротранзакций. Ориентированная на мобильные устройства игра Diablo Immortal заняла третье место в списке худших игр за всю историю Metacritic, но показала доход в $50 миллионов только за первый месяц после релиза. Также в очень успешной и долгожданной игре Diablo 4 присутствуют микротранзакции, хоть и в меньшем объеме. Главное, пока компании зарабатывают миллионы долларов, маловероятно, что микротранзакции исчезнут, несмотря на все возникшие возражения.