Это касается контента на темы выборов, продолжающихся конфликтов и кризисов в области общественного здравоохранения или государственных чиновников

Видеоплатформа YouTube, принадлежащая компании Google, собирается ввести новые правила, согласно которым производители видеоконтента обязаны будут раскрывать информацию о загрузке обработанного с помощью искусственного интеллекта материала, который выглядит реалистично.

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Эти правила могут затронуть видеоролики, в которых используются технологии ИИ для создания реалистичных образов событий или людей, говорящих и делающих то, чего они на самом деле не делали. Реформа политики, которая должна вступить в силу в новом году, особенно актуальна в случаях, когда в таком контенте обсуждаются деликатные темы, такие как выборы, продолжающиеся конфликты и кризисы в области общественного здравоохранения или государственные чиновники. В противном случае, авторы, не раскрывающие информацию о синтетическом контенте, могут лишиться возможности дохода от рекламы или столкнуться с другими санкциями, вплоть до удаления контента и блокировки на ресурсе.

Когда контент обрабатывается или создается с помощью цифровых инструментов, авторы должны выбрать параметр для отображения предупреждающего ярлыка YouTube в описании видео. Для тех видеороликов, которые затрагивают запрещенные темы, YouTube будет ярким образом отображать предупреждающий ярлык прямо на видеоплеере. Компания будет взаимодействовать с создателями контента, чтобы обеспечить их понимание новых требований, и разрабатывает инструменты для обнаружения нарушений. YouTube также обязуется автоматически помечать контент, созданный с помощью собственных инструментов искусственного интеллекта.

Google, которая является производителем инструментов для генерации контента с использованием искусственного интеллекта, и владеет платформами для его распространения, сталкивается с новыми требованиями, касающимися использования этой технологии. Ранее компания уже предложила меры для борьбы с дезинформацией, созданной с помощью искусственного интеллекта. Теперь YouTube предлагает возможность запроса удаления синтетического контента или сгенерированного ИИ, который имитирует определенного человека, через процесс запроса конфиденциальности.

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Однако, не весь контент будет автоматически удален после запроса; YouTube будет учитывать множество факторов при оценке запросов. Если запрос упоминает контент, являющийся пародией или сатирой, или если невозможно однозначно определить подающего запрос, компания может принять решение оставить контент без изменений.